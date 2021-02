Čech (53) sa snažil vypiecť s exekútorom: Šokujúca scénka zo zúfalstva, mŕtvy ožil!

Exekútor dom dlžníka navštívil v minulých dňoch. Pred vstupom do domu zabúchal na pootvorené dvere, ale nikto nereagoval, exekútor teda do domu vstúpil. "Uprostred izby zbadal v kľaku muža schúleného do klbka bez známok života," povedala hovorkyňa moravskosliezskej polície Eva Michalíková.

Muž podľa nej smrť predstieral tak dobre, že exekútora zmiatol, a ten oznámil zistené úmrtie na linku 155 a počkal na mieste na záchranárov. Na miesto dorazili aj policajti. "Vtom zosnulý muž nečakane ožil. Svoje zúfalé konanie mužom zákona aj lekárom s ospravedlnením vysvetlil so slovami, že hral mŕtveho pred exekútorom," povedala Michalíková.