KORONAVÍRUS Biden plánuje podpísať desať protipandemických výkonných nariadení

Nový prezident prisľúbil, že čo sa týka opatrení na zastavenie pandémie, zaujme omnoho tvrdší prístup ako jeho predchodca Donald Trump. Okrem iného si stanovil za cieľ, že počas prvých 100 dní vo funkcii zabezpečí 100 miliónov dávok vakcíny proti novému koronavírusu.

Zriadiť chce i osobitý výbor, ktorý pomôže urýchliť testovanie, bude sa zaoberať výpadkami dodávok, pripraví pravidlá pre medzinárodných cestujúcich a ponúkne priame zdroje pre silno zasiahnuté komunity. Cestujúci budú mať napríklad povinnosť pred vstupom do USA predložiť negatívny výsledok testu na koronavírus a následne ísť do karantény.

Počas prvých 100 dní na poste šéfa Bieleho domu chce Biden tiež otvoriť väčšinu základných škôl, čo má podľa neho odľahčiť ekonomiku, keďže by to umožnilo návrat rodičov do práce. Predstavitelia Bidenovej administratívy však zdôraznili, že opätovné otvorenie škôl bude závisieť od zvýšených testovacích kapacít.

Spojené štáty sa plánujú tiež pripojiť k programu COVAX - mechanizmu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorého cieľom je zaistiť prístup k očkovacím látkam proti chorobe COVID-19 aj chudobnejším krajinám. Výkonnej rade WHO to vo štvrtok oznámil imunológ a hlavný odborník Bieleho domu na koronavírus SARS-CoV-2 Anthony Fauci. V Spojených štátoch podľahlo ochoreniu COVID-19 už viac ako 400.000 ľudí.

Biden podpísal 15 výkonných nariadení už v stredu, počas svojho prvého dňa v úrade. Tie sa týkali okrem boja proti novému koronavírusu aj ochrany klímy, imigrácie či ekonomickej situácie v krajine. Biden podpísal napríklad opätovné pristúpenie Spojených štátov k parížskej klimatickej dohode z roku 2015 a zrušil i proces vystúpenia USA z WHO.