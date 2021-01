Hrozivá predpoveď nemeckého vedca: Najhoršie mesiace pandémie KORONAVÍRUSU ešte len prídu

BERLÍN - Pandémia ochorenia covid-19 sa zďaleka nekončí, Nemecko aj Európu čakajú možno až tri ďalšie mesiace, ktoré budú patriť k tým najzložitejším. V rozhovore so zahraničnými novinármi to v utorok vyhlásil nemecký sociálnodemokratický poslanec a epidemiológ Karl Lauterbach, ktorý v Nemecku podporuje tvrdé protiepidemické opatrenia. Veľké obavy má z nových mutácií koronavírusu, ktoré si podľa neho v Európe zrejme vynútia uzávierku hraníc.

Nemecko je od novembra v karanténe, ktorá sa postupne predlžovala a sprísňovala. O ďalšom predĺžení a sprísnení rokuje dnes kancelárka Angela Merkelová s premiérmi nemeckých spolkových krajín. Podľa Der Spiegel už dospeli k dohode, že karanténa bude predĺžená najmenej do 14. februára. Čo sa týka niektorých návrhov sprísnení, zastávajú spolkové krajiny odlišné postoje. Lauterbach očakáva, že sa kancelárka nakoniec s regiónmi na sprísnení dohodne, lebo je to vraj predovšetkým kvôli mutáciám koronavírusu nutné.

Karl Lauterbach Zdroj: TASR/Ralf Hirschberger/dpa

Britská mutácia si vyžaduje prísnejšie obmedzenia

"Vďaka karanténe v predchádzajúcich dvoch mesiacoch sme v situácii, keď počet nových prípadov klesá, reprodukčné číslo je pod hodnotou jedna, takže šírenie máme pod kontrolou," povedal. "Na druhej strane sme ale ohrození mutáciou B117, ktorá už bola na území Nemecka zistená," uviedol o takzvanom britskom variante koronavírusu.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Súčasné opatrenia podľa Lauterbacha dokážu síce šírenie starších variantov koronavírusu brzdiť, nové mutácie sú ale ďalej schopné sa prenášať. "Sám sa preto vyslovujem pre sprísnenie uzávery," povedal.

"Musíme dnes znovu opatrenia sprísniť, aby sme staré varianty ešte viac potlačili a zároveň tým novým zabránili v exponenciálnom raste a aby sme reprodukčné číslo udržali pod jednou," uviedol. Za udržateľné považuje držať hodnotu reprodukčného čísla pod 0,7. Táto hodnota udáva, koľko ľudí v priemere nakazí jeden infikovaný. Ak je číslo nižšie ako jedna, znamená to, že infekcia ustupuje.

Harvard Epidemiologe ⁦@mlipsitch⁩ zeigt klar auf, dass B117 Mutation wie eine neue Pandemie wirken kann. Daher sollte es vermieden werden so lange wie geht. Ich glaube, dass kann nur R Wert <0,7 schaffen. Dafür brauchen wie Verschärfung Lockdown. https://t.co/jvxyYnUNRo — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) January 19, 2021

Povinné používanie respirátorov FFP2

Bavorsko v snahe ešte viac prerušiť reťazce šírenia koronavírusu nariadilo v obchodoch a prostriedkoch hromadnej dopravy miesto rúšok používanie respirátorov triedy FFP2. Zástancovia takéhoto opatrenia chcú, aby povinné respirátory nariadili aj ďalšie spolkové krajiny. Špekuluje sa tiež o obmedzení pohybu len na okruh okolo bydliska.

"Opatrenia, ako sú obmedzenie voľného pohybu, nariadená práca z domu alebo povinné respirátory triedy FFP2 v obchodoch a v hromadnej doprave, sú podľa môjho názoru nutné," povedal Lauterbach s tým, že je potrebné obmedziť možnosti prenosu koronavírusu. "Šírenie to úplne nezastaví, ale výrazne to infekciu zbrzdí," poznamenal.

Ilustračné foto Zdroj: TASR/Friso Gentsch/dpa

Čakajú nás najhoršie mesiace a uzavretie hraníc?

Ak sa Nemecko dnes rozhodne pre trojtýždňovú prísnu karanténu, bude to poslanec považovať za investíciu, ktorá sa oplatí a ktorá epidemickú situáciu stabilizuje. "Dostaneme sa tak pre budúce mesiace do lepšej východiskovej pozície, než keby sme teraz vyčkávali a reagovali až potom," povedal. "Som presvedčený o tom, že nadchádzajúce dva až tri mesiace aj kvôli mutáciám môžu byť vôbec tie najhoršie z celej pandémie," varoval.

Podľa Lauterbacha zatiaľ nie je jasný prehľad, ako to v Európe s novou mutáciou vyzerá. Ak sa začne výrazne šíriť, o čom poslanec nepochybuje, Európa sa zrejme uzavretiu hraníc nevyhne. "Uzavretie hraníc je niečo, čo je nutné zvážiť," povedal. "Domnievam sa ale, že to pre Európu môže byť nevyhnutné," dodal.

Ilustračné foto Zdroj: SITA/AP Photo/Kerstin Joensson

Riešením očkovanie

Riešenie Lauterbach vidí v preočkovaní populácie. Varuje ale pred zavedením povinného očkovania, pretože by to poškodilo dôveru obyvateľov. Nemecko opakovane uisťuje, že vakcinácia bude dobrovoľná, stále častejšie sa ale hovorí o možných výhodách, ktoré by očkovaní mohli mať.

"Povinné očkovanie by bolo kontraproduktívne. Pre odporcov by to bol len ďalší argument, prečo sa nenechať očkovať," povedal. Za problém navyše nepovažuje malý záujem o očkovanie, ale všeobecný nedostatok vakcinačnej látky.