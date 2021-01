KORONAVÍRUS Ivana prežíva peklo: Jej manžel bojuje na JIS-ke, nákaza sa prejavila nenápadne

„Vyhýbam sa miestam, kde je väčšie množstvo ľudí, používam rúško. O to horšie pre mňa bolo, keď som zistila, že je manžel pozitívny,“ začala svoje rozprávanie pre denník Blesk 65-ročná Češka. Jej o dva roky starší manžel má vážny priebeh covidu-19. Ivana spomína, že spočiatku sa na nič nesťažoval. „Muž začal vyspávať. Jedol menej, ale na nič sa nesťažoval. Potom dostal kašeľ a nádchu. Myslela som si, že vonku nachladol.“ Ivaninho muža krátko nato už trápili silné hnačky. Jeho zdravotný bol natoľko vážny, že skončil v nemocnici. Dodnes leží na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ivane vyšiel negatívny test na nový koronavírus. Napriek tomu je izolovaná v domácej karanténe. Keď zavolala do nemocnice, povedali jej, nech sa pripraví na všetko, no môže sa stať aj zázrak. „Bola som v šoku, ale zároveň rada, že mi to povedali na rovinu,“ uviedla. Súčasne priznala, že na ňu dolieha samota. „Som aktívny človek. V normálnej dobe chodím na country tance, na brigády. To mi vždy v ťažkých situáciách pomáhalo. Teraz som ako vo väzení.“

Zdroj: TASR/AP

Doma sa usiluje niečím zamestnať – perie, žehlí manželovo oblečenie do práce – no chytajú ju aj čierne myšlienky. „Do ničoho sa mi nechce. Začnem robiť a zasa si sadnem. Cítim sa unavená. Cez deň zaspávam, v noci nemôžem spať,“ zdôverila sa žena.

O to viac si Ivana váži svetlé okamihy, napríklad, keď jej syn k dverám donesie nákup, či dlhé telefonáty so sestrou. „Je úľavou, keď sa môžete s niekým aspoň na diaľku porozprávať,“ dodala. Rovnako ju potešila správa, že jej manžel sa už má o trošku lepšie. „Stále ale premýšľam, čo bude ďalej. Sme spolu 37 rokov.“