Sexi priateľka známeho tenistu sa sťažuje na karanténu: Ešte aj toto si musím urobiť sama!

Po hlásení ďalších troch pozitívnych prípadov koronavírusu (z ktorých dva sa majú týkať tenisových profesionálov) v rámci Australian Open, je mnoho hráčov a príbuzných v hotelovej karanténe. Medzi nimi aj austrálsky profesionál Bernard Tomic a jeho priateľka, influencerka Vanessa Sierra.

Sierra teraz spôsobila rozruch bizarnými sťažnosťami na karanténu, ako informoval nemecký Stern. V klipe sa mladá žena sťažuje na to, aká nerozumná je karanténa. Musí tráviť jedenásť hodín denne hraním videohier so svojím priateľom, jedlo je mizerné a vždy príliš studené a najhoršie zo všetkého: musí si sama umývať vlasy.

"To je najhoršia časť karantény. Musím si umyť vlasy sama. Nikdy som si vlasy neumývala sama, jednoducho to nie je to, čo robím,“ vysvetlila Sierra a jej fanúšikovia len zavrteli hlavou. Mnohí si z problémov influencerky robili srandu a niektorí vraj zašli až tak ďaleko, že poslali Vanesse Sierre vyhrážky smrťou.

Victoria is standing firm on hotel quarantine for tennis stars, after world No.1 Novak Djokovic issued a list of demands, calling for less time in isolation, and private housing. @NickMcCallum7 #7NEWS pic.twitter.com/lGbKhMBoYV