Meškanie dodávok vakcín proti KORONAVÍRUSU postihne i Rakúsko, oznámil Kurz

Kurz poznamenal, že situácia ohľadom nedostatku vakcín nie je síce "žiaduca", avšak, ako zdôraznil, "našu stratégiu musíme adaptovať". "Musíme si uvedomiť, že dôjde k určitým meškaniam dodávok (vakcín)," povedal rakúsky kancelár po videokonferencii s premiérmi Austrálie, Česka, Dánska, Grécka, Izraela a Nórska, s ktorými hovoril o rôznych očkovacích stratégiách a boji proti pandémii.Kurz chce spoločne s Dánskom a Gréckom v EÚ tlačiť na to, aby Európska lieková agentúra (EMA) rýchlo a bez zbytočnej byrokracie povolila vakcínu od spoločnosti AstraZeneca. "Pre nás má význam každý týždeň," podčiarkol Kurz.

Vakcína vyvinutá švédskou farmaceutickou firmou AstraZeneca v spolupráci s vedcami s Oxfordskej univerzity by mohla podľa slov Kurza pre Rakúsko v prvom štvrťroku 2021 zabezpečiť do dvoch miliónov dávok vakcíny. Kurz požaduje i čo najjednotnejšie cestovné odporúčania v krajinách EÚ, a to najmä čo sa týka vstupu do Únie z tretích krajín. Kancelár vyjadril obavy z mutácie koronavírusu z Brazílie. Rakúsko hlásilo v pondelok 1161 nových prípadov nákazy za 24 hodín a pribudlo aj 40 ďalších úmrtí. V nemocniciach je hospitalizovaných 2007 osôb a 334 z nich leží na jednotkách intenzívnej starostlivosti.

Od začiatku pandémie zaznamenali v krajine 7122 úmrtí spojených s ochorením COVID-19 a takmer 390.000 potvrdených prípadov. Rakúsko rozhodlo v nedeľu o predĺžení lockdownu o dva týždne - do 7. februára. Obchody a služby by sa mali začať otvárať od 8. februára, ak výrazne poklesne počet novoinfikovaných. V Rakúsku bude tiež od 25. januára povinné v obchodoch a verejnej doprave nosiť respirátory typu FFP2. Minister zdravotníctva Rudolf Anschober prízvukoval, že pre ľudí s nižším príjmom budú respirátory dostupné zadarmo a ostatní ľudia si ich budú môcť kúpiť za výrobnú cenu. Vo štvrtok večer sa uskutoční mimoriadny videosummit EÚ, ktorý sa bude venovať koordinácii boja proti koronavírusovej pandémii vrátane očkovacej stratégie.