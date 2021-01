Desivé VIDEO: Havarovaný autobus ostal visieť z nadjazdu, viacero cestujúcich sa zranilo

Žiadne ďalšie vozidlo sa do nehody nezaplietlo, uviedol server televízie ABC. Väčšina ľudí sa zranila ľahko, vodič však utŕžil ťažké zranenia a je v kritickom stave v jednej z miestnych nemocníc.

„Momentálne sa uisťujeme, že sa nám podarilo zabezpečiť palivo a všetky ďalšie nebezpečné látky z vozidla, kým autobus nestiahneme z vozovky,“ uviedol v noci na piatok vo vyjadrení newyorský požiarny zbor, podľa ktorého predná časť autobusu spadla z približne 15-metrovej výšky.

At least eight people have been injured in New York City after a bus plunged from an overpass on to a road below.



