Brazílske mesto bojuje s KORONAVÍRUSOM: Nemocniciam dochádza kyslík, personál je zúfalý

Hlavné mesto štátu Amazonas zaznamenalo nárast počtu úmrtí a infekcií. Zdravotníci, ktorých citovali miestne médiá, varovali, že mnohí pacient by mohli pre nedostatok zásob a pomoci zomrieť. Brazília už zaznamenala viac než 205.000 úmrtí, čo je po USA druhý najvyšší počet. V krajine sa navyše objavil nový variant koronavírusu.

Štát Amazonas utrpel ťažké straty už v prvej vlne pandémie, je však zároveň výrazne zasiahnutý nárastom počtu nových infekcií. K nemocniciam minulý týždeň pristavili mraziace boxy, aby pomohli uchovávať telá po tom, čo úrady vyhlásili stav núdze.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Jessem Orellana z vedeckovýskumného inštitútu Fiocruz-Amazonia sa pre agentúru AFP vyjadril, že niektorým nemocniciam v Manause "došiel kyslík". Vedec pre brazílske médiá povedal, že má z prvej línie informácie o "dramatických" scénach, keď sa zúfalý personál snaží udržať pacientov nažive prostredníctvom manuálnej ventilácie. Štát potrebuje trojnásobné množstvo kyslíka, ako dokáže vyrobiť a prosí o pomoc.

Guvernér Wilson Lima povedal, že štát sa nachádza v "najkritickejšom" momente pandémie, od piatka sa v snahe zastaviť šírenia nákazy zavádza zákaz nočného vychádzania. Brazílsky viceprezident zdieľal na Twitteri snímky vzdušných síl, ktoré do mesta prepravujú zásoby, niektorí pacienti by mali byť prevezení do iných štátov pre nedostatok jednotiek intenzívnej starostlivosti.

Felipe Naveca, zástupca riaditeľa v štátnej Nadácii Oswalda Cruza povedal pre korešpondenta BBC, že nový variant sa vyvinul oddelene od variantov v Spojenom kráľovstve a Južnej Afrike, ale vykazuje niektoré spoločné črty. "Niektoré z týchto mutácií majú spojitosť so zvýšeným prenosom, čo vyvoláva obavy." Podľa neho zatiaľ nemajú žiadne údaje, ktoré by potvrdzovali, že existujúce vakcíny by proti novému variantu mali byť menej efektívne.