Vážna epidemiologická situácia v Británii: Dopravcovia obmedzujú lety z Bratislavy

BRATISLAVA – Dopravca Ryanair nebude do konca marca zabezpečovať prílety do Bratislavy z Londýna-Stanstedu, Manchesteru a Dublinu a odlety do týchto destinácií. Dôvodom je epidemiologická situácia vo Veľkej Británii a Írsku. Lety od piatka obmedzuje aj dopravca WizzAir. Po piatkovej poslednej rotácii letu do Londýna a z neho plánuje opäť obnoviť lety do Londýna až od 10. februára. Informovala o tom hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Ryanair zabezpečoval počas zimného letového poriadku lety z bratislavského letiska len do troch spomínaných destinácií. Do konca marca, keď sa v letectve zmenou času prechádza zo zimného na letný letový poriadok, tak dopravca z letiska v Bratislave lety zabezpečovať nebude.

Wizz Air má v pláne od 10. februára obnoviť lety do alebo z Londýna-Lutonu a od začiatku marca aj do Kyjeva-Žuljany, bulharskej Sofie a Skopje v Severnom Macedónsku a z nich do Bratislavy. Obaja dopravcovia plánujú lety do ďalších destinácií obnoviť od konca marca 2021, od začiatku letného letového poriadku.

"Naďalej môžu využiť cestujúci z Bratislavy pravidelnú linku dopravcu Air Cairo do egyptskej Hurghady, ktorá je v prevádzke každý piatok, a aj novú pravidelnú linku do Štokholmu slovenskej leteckej spoločnosti AirExplore s frekvenciou dvakrát mesačne, každú druhú nedeľu. Od 6. februára obnoví lety do Dubaja a z neho dopravca flydubai, a to raz týždenne," priblížila Ševčíková.

Zároveň dodala, že novinkou počas zimnej sezóny sú priame charterové lety bez medzipristátia z letiska v Bratislave do letoviska Punta Cana v Dominikánskej republike. Na objednávku cestovných kancelárií ich bude od 12. februára do 24. marca zabezpečovať z bratislavského letiska nový dopravca Condor lietadlom typu Boeing 767.

Cestovné kancelárie okrem toho predávajú aj dovolenky s odletom z Bratislavy počas jarných prázdnin do emirátu Ras al Khaimah v Spojených arabských emirátoch či na Kapverdy.