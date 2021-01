KORONAVÍRUS Grécko navrhlo von der Leyenovej zavedenie očkovacieho preukazu: Má zvýšiť mobilitu v EÚ

BRUSEL - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis v liste zaslanom predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej navrhol, aby EÚ zaviedla očkovací preukaz, ktorý by uľahčil voľný pohyb osôb očkovaných proti ochoreniu COVID-19. Informoval o tom v utorok spravodajský server Politico.eu.

"Je nevyhnutné dospieť k spoločnej dohode o tom, ako by osvedčenie o zaočkovaní malo vyzerať, aby bolo akceptované vo všetkých členských štátoch," napísal Mitsotakis. Podľa gréckeho premiéra je čo najrýchlejšie obnovenie slobody pohybu nevyhnutnou a základnou prioritou pre všetkých v EÚ. Grécko sa podľa jeho slov povinné očkovanie zaviesť nechystá a ani z neho nechce urobiť nevyhnutnú podmienku pre cestovanie. Zaočkované osoby by mali mať možnosť voľne cestovať, čo tiež podľa Mitsotakisa poslúži ako pozitívny podnet v úsilí povzbudiť ľudí dať sa zaočkovať.

Grécky premiér povedal, že kampaň zameranú na jednotný očkovací preukaz by bolo treba spustiť čo najskôr. Dlhodobé skúsenosti, ktoré EÚ získala počas vývoja on-line formulára The Passenger Locator Form (PLF) podľa Mitsotakisa ukázali naliehavosť mobilizácie na vysokej úrovni v rámci celej EÚ. Týždenník Politico pripomenul, že 21. januára sa koná summit EÚ prostredníctvom videokonferencie a Mitsotakis by na ňom chcel o týchto očkovacích preukazoch diskutovať.