KORONAVÍRUS Obľúbená dovolenková destinácia opäť sprísňuje opatrenia: Zatvorili aj obchody

Ide o oblasti, kde v poslednej dobe zaznamenali prudký nárast infikovaných novým koronavírusom vrátane regiónu Atika, v ktorom sa nachádza aj hlavné mesto Atény. Obchody, ktoré od soboty uzavreli, však budú môcť vydávať tovar, ktorý si zákazníci vopred zakúpia cez internet alebo telefonicky. Prvý stupeň základných škôl a materské školy sú v Grécku otvorené už dva týždne a vláda chce, aby sa postupne otvorili všetky školy.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V ďalšej fáze by sa mali do tried vrátiť žiaci druhého stupňa základných škôl, zatiaľ čo stredoškoláci budú pokračovať v dištančnej výučbe. Celkový počet prípadov nákazy je v Grécku v porovnaní s inými krajinami relatívne nízky, za posledné dva týždne sa však denný prírastok infikovaných takmer zdvojnásobil. V piatok grécke úrady hlásili 941 nových prípadov, píše agentúra DPA.