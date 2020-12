Rok 2021 je tu! Krajiny naprieč svetom postupne vítajú Nový rok: Oslavy poznačila pandémia

V oboch krajinách sú novoročné nálady a oslavy vstupu do roka 2021 stlmené v dôsledku koronavírusovej epidémie. Hoci na Kiribati dosiaľ nepotvrdili žiadne prípady nákazy a Samoa hlásila prvého infikovaného len v polovici novembra, verejné ohňostroje tam zrušili. Zahraniční turisti ostrovy v južnom Pacifiku nemôžu v súčasnosti navštíviť, uviedla vo štvrtok agentúra DPA.

Obe krajiny sa pozerajú do nového roka so znepokojením aj s ohľadom na celosvetovú klimatickú zmenu. V samojskej metropole Apia viedli búrky k záplavám. S tými bojuje aj celkovo 3000 ostrovov patriacich ku Kiribati, a to z dôvodu rastúcej hladiny mora.

Samoa bývala donedávna medzi krajinami, ktoré vítali nový rok ako posledné, v roku 2011 však "preskočila" dátumovú hranicu, keď sa v záujme podpory cestovného ruchu vrátila do západnejšieho časového pásma.

Miliardy ľudí budú v najbližších hodinách vítať rok 2021 v ďalších častiach sveta. Austrálske Sydney sa do nového roka presunie o 14.00 h SEČ, zatiaľ čo Moskva predbehne strednú Európu o dve hodiny. Medzi poslednými bude Americká Samoa, ležiaca iba 220 kilometrov východne od Samoy na opačnej strane dátumovej hranice.

Novoročný ohňostroj v Sydney sledovali ľudia z domu, ulice boli prázdne

Ulice austrálskeho mesta Sydney vo štvrtok pri príležitosti príchodu nového roka zívali prázdnotou. Tradičný novoročný ohňostroj, ktorý tento rok trval len sedem minút, ľudia sledovali prevažne z pohodlia svojich domovov. Informovala o tom agentúra DPA.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Baker

Drôtené ploty blokovali prístup k vyhliadkovým bodom, odkiaľ v iných rokoch ohňostroj pozoruje okolo milióna ľudí. Za porušenie zákazu vstupu do oblasti prístavu, kde sa ohňostroj konal, hrozila pokuta do 1000 austrálskych dolárov (623 eur). Prísnymi obmedzeniami chce tamojšia vláda zamedziť šíreniu nového koronavírusu.

Zdroj: TASR/AP Photo/Mark Baker

Austrálsky premiér Scott Morrison vo videopríhovore ocenil Austrálčanov za to, že sa s pandémiou vyrovnali lepšie ako takmer ktorákoľvek iná krajina na svete. "(Tento rok) sme čelili najväčšej výzve od druhej svetovej vojny," uviedol Morrison.

Austrália zaznamenala vo štvrtok 25 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom v celej krajine evidujú len 215 aktívnych prípadov. Hospitalizovaných v súvislosti s koronavírusom je 23 ľudí. Za rok 2020 v dôsledku choroby COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje, zomrelo v Austrálii 909 osôb.