Tohtoročný Silvester na Slovensku: Mestá rušia ohňostroje, Krajčí vyzýva na zodpovednosť

"Každý sa musí správať zodpovedne. Nehľadať cestu, ako obísť platné pravidlá, ale ich rešpektovať. To je cesta k úspešnému zvládnutiu súčasnej nepriaznivej situácie," odkazuje Krajčí. Ako sa budú ľudia podľa neho správať počas osláv príchodu nového roka, sa premietne do počtu chorých v nasledujúcom období. Pripomína preto, že ako krajina boj s novým koronavírusom zvládne, závisí od každého. Mierne vydýchnutie bude totiž možné až po zaočkovaní veľkej časti obyvateľstva.

Hlavný hygienik Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre medicínu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica zároveň v súvislosti so silvestrovskými oslavami varuje pred rizikami požívania alkoholu. Podotýka, že po jeho konzumácii sa ľudia často správajú menej opatrne a nedbajú na dodržiavanie pravidiel. "Alkohol tiež oslabuje imunitnú ochranu pred infekciou ochorenia COVID-19. Ak sa niekto nakazil a konzumuje aj v menšom množstve alkohol, potom priebeh ochorenia bude ťažší," zdôrazňuje Okruhlica. Odporúča maximálne pripiť si symbolicky a dopriať si skôr dostatok pohybu a vitamínov.

Rezort zdravotníctva upozorňuje, že naďalej platí zákaz vychádzania, mimo výnimiek. Stretávanie medzi dvomi domácnosťami je možné, ale iba s tou, s ktorou si na začiatku platnosti opatrení vytvorili tzv. bublinu. Apeluje na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení a vyhýbaniu sa kontaktov. Okrem nosenia rúška, dostatočného odstupu a hygieny rúk ministerstvo odporúča aj dôkladné vetranie priestorov.

Hygienici vyzývajú, aby ľudia slávili len v kruhu najbližších

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) vyzývajú obyvateľov, aby príchod nového roka oslávili iba v kruhu najbližších. Tradičné stretnutia s kamarátmi či príbuznými odporúčajú pre aktuálnu pandemickú situáciu nového koronavírusu presunúť výlučne do virtuálneho priestoru. Informovala o tom hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

"Cestovanie, návštevy a oslavy s ľuďmi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, sú v súčasnej, veľmi vážnej epidemiologickej situácii, rizikové. Rádovo zvyšujú pravdepodobnosť, že sa nakazíte, prípadne, že infekciu zanesiete medzi svojich blízkych," konštatujú hygienici.

Úrady verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že ochorenie COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Upozorňujú zároveň na kritickú situáciu v nemocniciach, preplnené zdravotnícke zariadenia, plné lôžka pacientov s vážnymi stavmi a vyčerpaných záchranárov a zdravotníkov.

Obyvateľom preto odporúčajú, aby neriskovali a zbytočne sa nestretávali, ak to nie je nevyhnutné. "Nehanbite sa druhých požiadať, aby si vo vašej spoločnosti nasadili rúško, alebo aby si po vstupe do vašej domácnosti opakovane umyli či dezinfikovali ruky," zdôrazňujú hygienici s tým, že nedávny negatívny výsledok testovania nie je aktuálny.

Ľudí vyzývajú, aby sa chránili a vyhýbali sa miestam s vyšším počtom osôb. Vystríhajú tiež pred slabo vetranými priestormi a pred spoločnosťou ľudí bez rúšok a bez dostatočných rozstupov. "Nepodliehajte falošnému pocitu bezpečia a radšej vstúpte do nového roka iba s vašimi najbližšími," apelujú. Vyzývajú tiež k rešpektovaniu aktuálne platných opatrení. Poukazujú na skúsenosti počas sviatočných dní, ktoré preukázali, že sa nariadenia nie vždy dodržiavali. V mimoriadnych kontrolách, ako napríklad v lyžiarskych strediskách, ubytovacích zariadeniach, prevádzkach či kostoloch, budú preto úrady pokračovať.

Pri pyrotechnike treba čítať návod

Pri nákupe pyrotechniky je potrebné najprv si preštudovať návod. V prípade nejasností sa treba poradiť s predávajúcim. Polícia na to upozornila na sociálnej sieti v súvislosti s oslavami príchodu nového roka. Upozornila, že predaj pyrotechniky je viazaný na vek. Niektoré typy môže používať iba odborník.

Tzv. piráty či petardy radí policajný pyrotechnik po zapálení odhodiť. "I za cenu toho, že nebude ešte dobre horieť," dodal vo videu. Upozornil tiež na škody, ktoré môže pyrotechnika spôsobiť. Poukázal aj na hluk spôsobujúci problémy nielen ľuďom, ale aj zvieratám.

Počas minuloročnej silvestrovskej noci sa pri neopatrnej manipulácii so zábavnou pyrotechnikou na celom Slovensku zranilo 27 ľudí, no bez fatálnych následkov. "V kontexte pandémie, plných nemocníc, unavených zdravotníkov by sme boli najradšej, keby sa ľudia zdržali akéhokoľvek používania pyrotechniky. Sme preťažení, netreba nám pridávať ďalšiu prácu," uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.

Typické úrazy po neodbornej manipulácii s pyrotechnikou sú podľa Krčovej popáleniny na tvári, hrudníku aj rukách. Výnimkou nie sú poranenia zraku, sluchu (perforácia bubienka) a devastačné zranenia horných končatín, najmä prstov, ktoré sa končia až doživotnými následkami.

"V tejto súvislosti chceme apelovať na to, aby všetci, ktorí chcú použiť zábavnú pyrotechniku, dbali na prevenciu. K základným bezpečnostným opatreniam patrí kúpa overenej, neexspirovanej a certifikovanej zábavnej pyrotechniky s návodom na použitie," uviedla hovorkyňa. Zároveň záchranári varujú pred používaním podomácky vyrobenej pyrotechniky alebo takej, ktorá je poškodená, prípadne už zlyhala.

Silvestrovské oslavy Košice zrušili

Silvestrovský program v celom rozsahu zrušilo i mesto Košice. Reagovalo tak na vývoj pandemickej situácie a nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. "Ušetrené finančné prostriedky mesto využilo napríklad aj na zriadenie odberových miest na antigénové testy priamo na Magistráte mesta Košice, ktoré aj v závere roka testujú obyvateľov na prítomnosť nového koronavírusu," uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian.

Počas silvestrovskej noci bude v uliciach mesta zvýšený počet policajných hliadok, ktoré budú dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti. "Veríme, že občania nebudú v uliciach mesta organizovať a ani sa zúčastňovať na oslavách príchodu nového roka. Pri zistení o porušení platných opatrení a nariadení budú mestskí policajti informovať košický regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý to bude ďalej riešiť," upozornil Fabian.

Magistrát v tejto súvislosti uviedol, že mesto nezodpovedá za dodržiavanie nariadení ÚVZ SR. "Apelujeme preto na všetkých, aby vzhľadom na súčasnú situáciu boli zodpovední nielen voči sebe, ale aj voči ľuďom v našom okolí a vyhli sa používaniu zábavnej pyrotechniky. Tým sa zníži aj riziko poranení súvisiacich s jej nesprávnym používaním. Odbremení to aj zdravotníkov, ktorí v týchto dňoch čelia veľkému náporu nových pacientov infikovaných novým koronavírusom," dodal hovorca mesta. Mesto pôvodne plánovalo zorganizovať na prelome rokov ohňovú šou.

Prešov bez silvestrovských osláv aj ohňostroja

Mesto Prešov nebude tento rok organizovať silvestrovský program ani novoročný ohňostroj. Dôvodom je stále platný lockdown spojený so zákazom vychádzania, o ktorom rozhodla vláda. Ako uviedla tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v súvislosti s obmedzením nebudú realizovať ani pôvodne plánovanú ilumináciu v centre mesta.

"Časť finančných prostriedkov, ktoré plánovalo PKO použiť na zabezpečenie silvestrovského programu, bolo použitých na zakúpenie novej svetelnej výzdoby v mestskom parku pred radnicou. Ide o dvoch svietiacich 3D anjelov a vianočnú LED svetelnú záclonu a svetelnú reťaz, ktoré Prešovčanom aspoň vizuálne spríjemnili tieto dni," vysvetlila primátorka mesta Andrea Turčanová.

Mestská polícia zároveň upozorňuje okrem dodržiavania opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 aj na dodržiavanie zákonných noriem v oblasti pyrotechnických výrobkov a ich používania. Podľa platného všeobecne záväzného nariadenia o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Prešov je možné používať zábavnú pyrotechniku len od 31. decembra od 22.00 h do 1. januára do 3.00 h. Po zvyšok roka je to z dôvodu ochrany verejného poriadku bez predošlého súhlasu mesta zakázané.

Rovnako je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, TI a PI na území mesta vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov od steny bytovej budovy. Mestská polícia upozorňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky v inom čase, ako je povolené, je priestupkom proti verejnému poriadku a za takéto konanie hrozí uloženie sankcie.

Žilina neorganizuje novoročný ohňostroj a ani oslavy

Mesto Žilina neorganizuje novoročný ohňostroj a ani novoročné oslavy. Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sú dôvodom aktuálne preventívne opatrenia, spojené so zákazom vychádzania. Podotkol, že pri týchto podujatiach dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb, a teda aj k zvýšenému riziku šírenia nového koronavírusu.

"Mestská polícia v Žiline bude v rámci operatívnej činnosti zabezpečovať verejný poriadok v meste. Zameriava sa aj na dodržiavanie platných protiepidemiologických nariadení. Taktiež v prípade nerešpektovania zákazu otvorenia podnikov bude postupovať v zmysle platných právnych predpisov," povedal Miškovčík.

"Odporúčame našim obyvateľom a návštevníkom radšej dať tento rok prednosť oslavám a privítaniu nového roka vo svojich domovoch, len s najbližšími. Je to prejav vlastnej zodpovednosti, ohľaduplnosti a solidarity voči nemocniciam a zdravotníkom, ktorí aj teraz v ťažkých podmienkach zachraňujú životy chorých," zdôraznil hovorca mesta. Podotkol, že kapacitu nemocníc nie je možné nafúknuť a energia zdravotníkov má tiež svoje limity. "Prosíme všetkých, aby na to aj pri novoročných oslavách pamätali," dodal Miškovčík.

Senica namiesto ohňostroja nakúpilo potreby pre útulok

Tento rok sa rozhodlo mesto Senica venovať finančné prostriedky namiesto koncoročného ohňostroja na zakúpenie chovateľských potrieb pre senický útulok, ktorý sídli v areáli bývalých kasární. Informovala o tom hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Útulok Senica, ktorý spravuje nezisková organizácia Cerberus, tak získal chovateľské potreby v podobe pelechov, aportov a výživových doplnkov v hodnote 1100 eur. "Prišlo nám to ako zmysluplný nápad, aby sme financie určené na dofinancovanie ohňostroja venovali pre obyvateľov útulku. S týmto zariadením mesto spolupracuje dlhodobo a jeho činnosť podporuje pravidelnými príspevkami. Veľmi si ceníme obetavý prístup všetkých, ktorí sa na dennej báze starajú o opustené alebo zatúlané psíky," uviedol primátor mesta Martin Džačovský.

V súčasnosti je útulok zaplnený približne na 75 percent. "Pred Vianocami sa nám podarilo mnoho psíkov adoptovať, ale už sa opäť pomaly napĺňame. Len v priebehu posledných dvoch dní sme prijali troch nových psov. Keďže ide Silvester, čaká nás väčší nápor a odchyty budú v plnom prúde. Ľudia sú totiž nepoučiteľní a psov si nedokážu zabezpečiť. Veríme, že každý pes, ktorého odchytíme, sa vráti domov a bude čipovaný tak, ako má byť," doplnila riaditeľka útulku Roderika Péčiová.

Mesto podporuje Útulok Senica na základe zmluvy o prevádzkovaní útulku pre zvieratá a poskytovaní súvisiacich služieb finančnými príspevkami vo výške viac ako 20.000 eur ročne. Aktuálna kapacita útulku je 27 psov, plus karanténa. Zariadenie prijme ročne od 180 do 200 psíkov, z nich si ich ľudia adoptujú 130 až 140.

"Navyše, na novembrovom zastupiteľstve poslanci schválili oslobodenie od dane za psa adoptovaného zo senického útulku. Oslobodenie platí dvanásť mesiacov odo dňa adoptovania a držiteľ psíka si ho musí uplatniť potvrdením o jeho získaní zo senického útulku," informovala hovorkyňa mesta.

Oslavy Silvestra a príchodu Nového roka zrušili aj v Detve

Oficiálne oslavy Silvestra a príchodu Nového roku v Detve tento rok nebudú. Uviedol to hovorca Detvy Milan Suja. „Chcel by som veriť, že ľudia pochopili, v akej vážnej situácii sa v súčasnosti nachádzame a Silvester oslávia doma so svojimi rodinami. No davy nakupujúcich v supermarkete, ktoré som videl, ma skôr presvedčili o opaku. Je smutné, že oslava Silvestra zrejme dostala prednosť pred zodpovednosťou. Vôbec si neuvedomujeme, že nemocnice sú už teraz plné,“ dodal.

Oslavy Silvestra a príchod Nového roka boli tradične pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča v Detve. Hrala hudba, ľudia sa zabávali a tancovali. Na udalosti sa zúčastňoval aj detviansky primátor s príhovorom, obyvateľom ponúkal punč a o polnoci mohli účastníci osláv sledovať ohňostroj. Mesto Hriňová v Detvianskom okrese na vítanie nového roka už viac ako desaťročie ohňostroj neobjednáva. "Nezdá sa nám to ako efektívne využitie verejných zdrojov a od ekológie a šetrnosti voči životnému prostrediu to má tiež ďaleko," uviedol primátor Stanislav Horník.

Silvestrovské oslavy ani ohňostroj vo Svidníku nebudú

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a platného lockdownu spojeného so zákazom vychádzania mesto Svidník nebude organizovať tohtoročný silvestrovský program ani novoročný ohňostroj.

"Pozdravenie Svidníčanov do nového roka prenesieme preto do online priestoru. Veríme, že v novom roku 2021 sa budeme môcť viac osobne stretávať, usmievať sa na seba nielen cez oči a časom sa aj objať. Na Silvestra pripravujeme milú združovaciu aktivitu na sociálnych sieťach prostredníctvom zdieľania fotografií zo svidníckych obývačiek," uviedla hovorkyňa mesta Kristína Tchirová.

Každoročne boli podľa jej slov ľudia vo Svidníku zvyknutí na ohňostroj a sprievodný program na pešej zóne. "Už minulý rok bol však špecifický, pretože sa mnoho Svidníčanov rozhodlo pomôcť občanom po prešovskej tragédii a spoločne sme im poslali množstvo vecí. Zároveň sme zaslali aj sumu určenú na ohňostroj na transparentný účet do Prešova. Ohňostroj bol preto iba symbolický s malou laserovou šou," dodala Tchirová.

V Žarnovici ohňostroj odpália z areálu kaštieľa

Koniec roka, ktorý poznačila pandémia nového koronavírusu, sa v Žiari nad Hronom nebude oslavovať tradičným ohňostrojom. Naopak, v Žarnovici samospráva novoročný ohňostroj plánuje spustiť z miesta, ktoré by malo byť priamo z domov viditeľné pre čo najviac obyvateľov.

„Ohňostroj sme zrušili, prostriedky naň mali ísť z rozpočtu mestského kultúrneho centra,“ potvrdil vedúci kancelárie primátora Žiaru nad Hronom Martin Baláž. Financie mesto ponechá v rozpočte kultúrneho centra, ktoré tento rok pre pandémiou pociťuje veľké výpadky v príjmoch. Samospráva v predvianočnom období zrušila aj Primátorský punč. Zamestnanci mesta však vyzbierali sumu 451 eur, ktorú darovali osamotenej matke s postihnutým synom.

Silvestrovský ohňostroj nebude v Žiarskom okrese ani v Kremnici, a to napriek tomu, že samospráva ho mala zakúpený už rok dopredu. „Nikdy sme do toho neinvestovali veľa peňazí, vždy to bolo na úrovni 200 či 300 eur,“ prezradil primátor mesta Alexander Ferenčík. Primátor tiež eviduje záujem niektorých miest namiesto ohňostrojov podporiť útulky pre zvieratá. Tvrdí, že mesto Kremnica napriek ohňostroju každoročne pomáha občianskemu združeniu Pes a mačka v ohrození.

V okrese Žarnovica zrušilo silvestrovský ohňostroj mesto Nová Baňa. „Ochranári zvierat každoročne upozorňujú, že oslavy Nového roka sú nielen pre domácich miláčikov, ale aj pre voľne žijúce živočíchy a vtáctvo veľmi stresujúce a nebezpečné. Počas silvestrovskej noci tiež dochádza k výraznému znečisťovaniu nielen vzduchu, ale aj vody a pôdy,“ uviedla samospráva na svojom webe.

Ohňostroj naďalej plánujú v Žarnovici, samospráva ho zakúpila ešte v septembri, dúfajúc, že sa situácia s pandémiou zlepší. „Novoročný ohňostroj plánujeme 'odpáliť' z priestoru horného kaštieľa. Je to miesto, kde predpokladáme, že by ho zo svojich bytov a domov mohlo sledovať čo najviac občanov nášho mesta a súčasne, aby neboli porušené platné opatrenia. V prípade, že budú nepriaznivé podmienky na jeho viditeľnosť, ohňostroj sa odpaľovať nebude,“ potvrdila viceprimátorka mesta Alena Kazimírová.

Na hornej Nitre Nový rok na námestiach neprivítajú

Obyvatelia vybraných miest na hornej Nitre Nový rok na námestiach neprivítajú. Samosprávy Partizánskeho a Prievidze sa rozhodli štvrtkové oslavy pre pandémiu nového koronavírusu a protipandemické opatrenia zrušiť. V Handlovej pripravili špeciálny program.

Silvestrovský program a novoročný ohňostroj bude chýbať i v Partizánskom. Financie, ktoré by naň samospráva vynaložila, sa rozhodla využiť inak. "Na ohňostroji ušetríme 800 eur a na programe 500 eur. Týchto 1300 eur spolu s ďalšími prostriedkami použijeme na rekonštrukciu elektroinštalácie v mestskej knižnici," uviedol primátor Jozef Božik.

Tradičný silvestrovský program, ktorý sa začínal už v dopoludňajších hodinách, bude chýbať aj v Prievidzi. Mesto každoročne pripravilo silvestrovskú zabíjačku, v posledných rokoch obyvatelia vítali Nový rok na Námestí slobody i hudobným ohňostrojom.

O silvestrovský program, i keď v netradičnejšej podobe, neprídu Handlovčania. Oslavy pre nich pripravil Dom kultúry mesta Handlová. "Keďže musíme byť doma, rozhodli sme sa, že s novoročnými prianiami a dobrou hudbou vyrazíme za obyvateľmi na našom alegorickom hudobnom aute. Veríme, že im aspoň na pár chvíľ spríjemníme posledné hodiny roka 2020," priblížila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Hudobné auto bude podľa nej brázdiť ulice Handlovej vo štvrtok od 17.00 h do 20.00 h.