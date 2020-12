Alkohol oslabuje imunitu: Nový rok treba vítať striedmo, odkazuje odborník

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Oslava príchodu Nového roka alkoholom by mala byť len symbolická, v ideálnom prípade by si mali ľudia pripiť nealkoholickým nápojom. Dôvodom je zvýšené riziko ohrozenia zdravia počas pandémie. Upozornil na to Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.