Katastrofické FOTO z Chorvátska: Mesto Petrinja zrovnané so zemou, zničené ulice a všadeprítomný strach

Obyvatelia sa po zemetrasení zhromažďovali pred budovami. Ľudia boli v šoku.

Zemetrasenie s magnitúdou 6,4 zničilo budovy, škody hlásia predovšetkým z mesta Petrinja.

Hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke desať kilometrov v okolí spomínaného mesta.

Na pomoc prišli armádne zložky. Do najviac zasiahnutej oblasti smeruje aj chorvátsky premiér.

Obyvatelia kráčajú okolo rúin po zemetrasení 29. decembra 2020 v Záhrebe.

Zábery, ktoré zverejnil chorvátsky Červený kríž, pripomínajú katastrofický film.

Snímky zhora: Mesto Petrinja sa bude spamätávať ešte dlho.

Smutné správy: Z Chorvátska hlásia aj prvú obeť, ktorou má byť len 13-ročné dievča. Presný počet zranených zatiaľ nie je známy.

Chorvátsky seizmológ Krešimir Kuk utorkové zemetrasenie označil za "mimoriadne silné". Ľudí varoval, aby sa vyhýbali nestabilným a starým budovám a presunuli sa do novších oblastí mesta.

Škody zatiaľ vyčíslené nie sú. No podľa záberov nebudú malé. Zničené nie sú len budovy ale aj vozidlá. Záchranári spod trosiek vytiahli z auta muža a chlapca, ktorých následne previezli do nemocnice.

Hrozivé dianie v Chorvátsku sleduje celý svet. Otrasy sme pocítili aj na Slovensku.

Petrinja is devastated, one person (a little girl) has unfortunately died (for now)... my prayers are with all of you and your families pic.twitter.com/f93KQvZVsY