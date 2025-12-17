Zlom v prípade útoku na pláži v Sydney: Austrálska polícia obvinila útočníka

SYDNEY - Austrálska polícia obvinila útočníka z pláže Bondi Beach z terorizmu a 15 prípadov vraždy, informovala agentúra AFP. Dvaja muži, ktorými podľa austrálskych úradov boli otec so synom, v nedeľu zastrelili 15 ľudí zúčastňujúcich sa na oslavách židovského sviatku chanuka, štyri desiatky ďalších zranili. Vyše 20 zranených stále zostáva v nemocnici, informuje agentúra AP.
Dvadsaťštyriročný Naveed Akram, ktorý bol pri prestrelke s políciou zranený a je v nemocnici, bol obvinený celkovo z 59 trestných činov. "Polícia pred súdom uvedie, že tento muž spáchal činy, ktoré spôsobili smrť, vážne zranenia a ohrozili životy, aby presadil náboženskú vec a zasel strach v komunite," uviedla polícia v štáte Nový Južný Wales.
V utorok polícia uviedla, že sa útočníci inšpirovali ideológiou teroristickej organizácie Islamský štát. Jeho otca Sajida policajti zabili. V Sydney sa dnes začali pohreby obetí. Stovky trucujúcich sa zhromaždili v miestnej synagóge na pohrebe dvadsaťštyriročného rabína Eliho Schlangera, napísala v noci na dnes agentúra Reuters.