AKTUÁLNE Strach v obľúbenej dovolenkovej destinácii: Chorvátsko zasiahlo silné zemetrasenie!

Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC) predtým informovalo, že zemetrasenie dosiahlo 4,8 stupňa Richterovej stupnice, a používatelia Twitteru podľa denníka Jutarjni list uviedli, že bolo krátke, ale veľmi silné a že ich všetkých zobudilo a vystrašilo.

M4.8 #earthquake ( #potres ) strikes 37 km NW of #Split ( #Croatia ) 13 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/wL1a04L1JH

Otrasy bolo cítiť v širšej oblasti Zadarskej a Šibenicko-kninskej župy. Z Brodarice a Primoštenu prišli správy o tom, že chvenie bolo silné a veľmi nepríjemné. V najviac postihnutej oblasti okolo Šibeniku neboli hlásené žiadne obete na životoch, ani žiadne väčšie škody.

"Zatiaľ nemáme hlásené významné škody. Máme informácie, že vo Vrpolje spadol kus kameňa na dvor domu a nabúral do auta, nikto sa však nezranil," informovalo záchranné stredisko 112, ktoré dnes ráno prijalo veľké množstvo hovorov, väčšinou od vystrašených občanov.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.3 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/riVBr6EuBH