Zelenskému došla trpezlivosť: Prezradil, aký má plán, ak Rusko bude odmietať mierové návrhy

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dáva jasný signál, že trpezlivosť Kyjeva má svoje hranice. Ak Moskva nepristúpi na navrhovaný mierový rámec, Ukrajina chce od Spojených štátov výraznejšiu vojenskú podporu. Rokovania sa síce hýbu, no k dohode má konflikt stále ďaleko.
Tvrdý odkaz smerom na Washington aj Kremeľ
Volodymyr Zelenskyj otvorene vyhlásil, že v prípade odmietnutia mierového návrhu zo strany Ruska bude Kyjev žiadať podstatne väčšie dodávky zbraní zo Spojených štátov. Podľa ukrajinského prezidenta je málo pravdepodobné, že by sa Moskva dobrovoľne vzdala území, ktoré dnes na Ukrajine okupuje. Informoval o tom britský denník The Times.
Zelenskyj zároveň naznačil, že aktuálna fáza rokovaní len potvrdzuje jeho dlhodobé obavy – Rusko podľa neho nemá záujem o kompromis, ktorý by zahŕňal návrat okupovaných oblastí pod ukrajinskú kontrolu.
Trump hovorí o pokroku, realita je zložitejšia
Na víkendové rokovania v Berlíne reagoval pozitívne aj americký prezident Donald Trump. Vyhlásil, že rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom priniesli posun, aký tu podľa neho doteraz nebol. „Vedieme sériu diskusií a sme bližšie k dohode než kedykoľvek predtým,“ uviedol Trump na margo vývoja mierového plánu.
Optimistický tón z Washingtonu však naráža na rozpory v detailoch, ktoré zostávajú nevyriešené.
Bezpečnostné záruky áno, územné ústupky nie
Po rokovaniach v nemeckej metropole americkí predstavitelia oznámili, že ukrajinskej delegácii predložili nové bezpečnostné garancie. Podľa informácií denníka The Independent však nepadla konkrétna dohoda o územných kompromisoch. Naopak, Spojené štáty majú podľa zdrojov z rokovaní tlačiť na Ukrajinu, aby stiahla svoje jednotky z častí východnej Doneckej oblasti.
Zelenskyj tieto diskusie označil za mimoriadne citlivé. „Úprimne povedané, naše postoje sa stále líšia. Verím však, že americkí sprostredkovatelia pomôžu nájsť riešenie,“ povedal ukrajinský prezident.
Moskva odmieta akékoľvek ústupky
Na berlínsky formát reagovala aj ruská strana. Námestník ministra zahraničných vecí Sergej Rjabkov vyhlásil, že Rusko neuvažuje o žiadnych územných ústupkoch. Zároveň dodal, že Washington podľa neho Moskvu oficiálne neinformoval o žiadnom zásadnom posune v rokovaniach.
Bez členstva v NATO, no s jeho mechanizmami
Americkí vyjednávači v Berlíne predstavili Ukrajine bezpečnostný rámec, ktorý počíta s nástrojmi na zmierňovanie konfliktu, kontrolnými mechanizmami a spravodajskou podporou, uvádza Helsinki Times. Navrhované záruky by sa mali podobať ochrane poskytovanej členským štátom NATO, bez toho, aby Ukrajina v tejto fáze získala plnohodnotné členstvo v Aliancii.
Európa sľubuje dlhodobú podporu
Rokovaní sa zúčastnili aj európski zástupcovia, ktorí potvrdili pokračovanie podpory Kyjeva. Dohodli sa na dlhodobom balíku pomoci zahŕňajúcom ochranu ukrajinského vzdušného priestoru a námorných hraníc, podporu obnovy ekonomiky aj investície do modernizácie ozbrojených síl.
Donbas je pre Kyjev neprekročiteľná hranica
Otázka územných kompromisov tak zostáva otvorená. Zelenskyj už skôr zdôraznil, že Ukrajina nikdy neuzná Donbas ako súčasť Ruska – ani z právneho, ani z faktického hľadiska. „Záleží na každom detaile,“ pripomenul počas nedávnej návštevy holandského parlamentu.