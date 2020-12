MIMORIADNY ONLINE Chorvátsko zasiahlo zemetrasenie, prvou obeťou je dieťa! Otrasy bolo cítiť aj na Slovensku

západné a stredné Slovensko a zrejme aj ďalšie európske krajiny približne o 12:19 zasiahli silné otrasy, ktoré trvali asi 20 sekúnd

silu zemetrasenia seizmológovia určili na 6,3 magnitúdy podľa Richterovej stupnice

epicentrum otrasov by malo pochádzať z chorvátskeho mesta Petrinja

situácia v chorvátskom Záhrebe a v Petrinji je mimoriadne vážna, z druhého spomínaného mesta hlásia prvú obeť, ktorou je len 13-ročné dievča

centrum Petrinje je zničené, do mesta smeruje chorvátsky premiér

katastrofa v Chorvátsku na fotografiách

NAŽIVO Situácia v Chorvátsku je mimoriadne vážna:

15:35 Chvenie v dôsledku silného zemetrasenia v Chorvátsku dnes pocítili aj ľudia na území Česka, vrátane Prahy. Podľa odborníkov nemohlo ohroziť statiku budov. Dôsledky chorvátskeho zemetrasenia zaznamenali aj obyvatelia južných Čiech, ktoré sú epicentre najbližšie, Karlových Varov a Plzne. Ústav na web umiestnil dotazník, v ktorom môžu ľudia opísať svoju skúsenosť. (čtk)

15:00 "V súvislosti s dnešným zemetrasením sme na tiesňovej linke 155 nezaznamenali žiadne volania pre zdravotné ťažkosti. O 12:23 hod. sme prijali len telefonát od ženy z Nitrianskeho kraja, v ktorom ho nahlásila," informovalo na sociálnej sieti Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR.

14:42 Malé dievča, ktoré počas zemetrasenia zomrelo vraj istý svedok oživoval viac ako 40 minút. Ukázalo sa ale aj to, že už pred 5 dňami mala dvŕšiť vek 13 rokov. Plačúci muž jej po tom, ako skonala, položil na krk ruženec. Informuje o tom web 24sata.hr.

14:34 O zemetrasení informuje aj náš minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). "S kolegyňou sme bežali po schodisku, boli sme na 7. poschodí, keď to zrazu prestalo," popisuje Krajniak s tým, že otrasy na vyššom poschodí ministerstva boli intenzívne.

Zdroj: Facebook/Milan Krajniak

14:30 Po obrovskom nešťastí sa občanom prihovoril aj starosta obce Petrinja „Ďakujem všetkým. Je zlé, že sa všetci musíme dostať do nejakého obrovského problému, aby sme mohli prísť s posolstvom o spolupatričnosti. Za jednu sekundu sa vaše mesto zrúti. Máme veľké problémy. Najdesivejšie pre mňa je, že máme jednu obeť. Istému dievčaťu niečo spadlo na hlavu a začala krvácať. Nevieme, kam skôr ísť. Boj o materské školy, o deti. Čo je teraz pod touto strechou? Je pre mňa ťažké povedať, koľko je momentálne zranených. Poškodená bola aj škôlka, ale našťastie v nej neboli deti. V druhej boli deti, ale bola len mierne poškodená,“ uvedol starosta pre portál 24sata.hr.

14:26 Starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc priznáva, že dostáva podnety, ktoré sa týkali otrasov, vo svojom statuse preto pridáva rady, čo robiť pri prejavoch zemetrasenia.

Zdroj: Facebook/Martin Kuruc StarostaVrakune

14:22 Chorvátsky seizmológ Krešimir Kuk utorkové zemetrasenie označil za "mimoriadne silné". Ľudí varoval, aby sa vyhýbali nestabilným a starým budovám a presunuli sa do novších oblastí mesta. Ľudia v Záhrebe takisto vybehli do ulíc, píše AP, a mnohí opúšťali mesto - pričom porušovali zákaz cestovania zavedený v spojitosti s koronavírusovou pandémiou.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri napísala, že v súvislosti so zemetrasením už hovorila s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom. EÚ je podľa jej slov pripravená Chorvátsku pomôcť. (tasr)

Zdroj: SITA/Olivier Hoslet, Pool via AP

14:20 O 14:02 boli cítiť záchvevy v severnom Taliansku, no na nižšej úrovni - 3,4 stupňa.

14:19 „Máme informácie, že jedno dievča bolo zabité. Zatiaľ nemáme žiadne ďalšie informácie o možných obetiach. Je tam armáda, našťastie sú dostupné kasárne v Petrinji, minister Beroš si najal sanitky, ktoré majú prísť. HGSS prichádzajú zo Splitu, príde polícia. Všetko zabezpečujeme. Budeme musieť nájsť náhradné ubytovanie. Budeme musieť evakuovať niektorých ľudí z Petrinje, pretože to tam teraz nie je bezpečné,“ vyhlásil premiér Andrej Plenković.

Zdroj: TASR/AP Photo/Filip Horvat

14:13 Situácia v uliciach mesta Petrinja je vážna. V meste už nasadili na pomoc armádne zložky.

Zdroj: Twitter.com/Hrvatski Crveni križ

14:05 Podľa spravodajského portálu N1 je prvou obeťou zemetrasenia len 12-ročné dievča .

14:01 Slovinská jadrová elektráreň Krško v dôsledku zemetrasenia preventívne pozastavuje prevádzku.

Zdroj: Twitter.com/Slovene press agency

13:57 Centrum chorvátskeho mesta Petrinja je podľa servera Jutarnji zničené. Prebiehajú masívne záchranné akcie. Na miesto smeruje premiér Andrej Plenković a prezident Zoran Milanović.

13:53 Podľa aplikácie Lastquake po veľkom zemetrasení nastala v Chorvátsku ďalšia séria tých malých. O 13:34 udrelo ďalšie silnejšie zemetrasenie o sile 4,5 .

Zdroj: reprofoto App Lastquake

13:44 Otrasy boli citeľné aj v Záhrebe, kde ľudia v strachu vybiehali von z budov. Okrem iného je podľa tamojších médií veľmi poškodená budova ministerstva obrany a z jednej z nemocní hlavného mesta boli evakuované deti a tiež personál. (čtk)

Zdroj: SITA/AP Photo

Zdroj: SITA/AP Photo

13:35 Odborník Kristián Csicsay uviedol, že zatiaľ evidujú 50 hlásení o zemetrasení z Bratislavy, Nitry, Trnavy, Trenčína, Serede, Topoľčian, Veľkého Krtíša, Komárna, Nových Zámkov a Šamorína. "Hlásenia sú z vyšších poschodí," podotkol. Otrasy zo Serede už potvrdila aj polícia.

Hasiči doteraz v súvislosti so zemetrasením nezaznamenali v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) žiadne škody ani zranené osoby. Potvrdili to z operačného strediska Krajského riaditeľstva (KR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave. "Operačné stredisko KR HaZZ v Bratislave zaznamenalo mierne zvýšený počet volaní od občanov," spresnili. (tasr)

13:34 Hypocentrum zemetrasenia sa nachádzalo v hĺbke desať kilometrov v okolí mesta Petrinja. Niekoľko ľudí utrpelo zranenia, píše agentúra AP, ktorá pripomína, že túto istú oblasť zasiahlo v pondelok zemetrasenie s magnitúdou 5,2. Utorkové otrasy sa začali šíriť približne o 12.30 h miestneho času a dali sa pocítiť i v hlavnom meste Záhreb, ležiacom približne 50 kilometrov severne, a aj v susedných štátoch Srbsko a Bosna.(tasr)

13:32 Otrasy už komentujú aj občianske združenia po Slovensku.

Zdroj: Facebook/Severe Weather Slovakia o.z.

13:23 O zemetrasení už na sociálnej sieti Facebook informuje aj Polícia Slovenskej republiky. Na Slovensku zatiaľ žiadne škody nehlasia. Niektorí v šoku volali na núdzovú linku 158.

Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

13:20 Situácia v Chorvátsku je mimoriadne vážna, tamojší Červený kríž zverejnil znepokojujúce videá z epicentra v meste Petrinja.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

Zemetrasenie na Slovensku bolo podľa odborníkov v dôsledku silného utorkového chvenia zeme v chorvátskom Záhrebe. Zemetrasenie malo podľa doterajších informácií od seizmológov trvať 20 sekúnd. Otrasy najskôr hlásili obyvatelia viacerých mestských častí v Bratislave ako Dúbravka, Karlova Ves, Ružinov, Rača či Petržalka.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Facebook

Otrasy cítili aj v Nitre či Nových Zámkoch

To však nie je všetko. Onedlho začali o zemetrasení písať aj ľudia v Trnave, Šamoríne aj Nitre. To následne potvrdil Kristián Csicsay z Ústavu vied o Zemi. Otrasy cítili aj v Leviciach či Nových Zámkoch. V Nitre sa dokonca otrasy prejavili na hojdajúcich sa lustroch či rozbitých pohároch.

Zdroj: seismology.sk

Následne tieto slová potvrdili aj čitatelia Topiek. "Z ničoho nič sa mi začala krútiť hlava. Byt sa začal triasť a hýbať sa začali aj šnúrky na žalúziách," popisuje šokujúce sekundy anonymná čitateľka. "Celkom ma to vystrašilo. Stalo sa to v Petržalke. Počas toho ako som sedel doma sa začala cela bytovka kolísať a veci sa hojdali, nebolo to nič závažné len nikdy som to nezažil a vystrašilo ma to," popisuje ďalší vystrašený človek.

Zdroj: seismology.sk

Otrasy zaznamenal aj seizmogram

Väčšie otrasy boli zaznamenané aj na webe Seismogramu. Podľa zahraničného webu Jutarnji.hr sa epicentrum zemetrasenia nachádza v chorvátskom meste Petrinja. Otrasy cítili o 12:20 aj v hlavnom meste Záhreb. Podľa webu sa mestom stále ozývajú požiadne sirény.

O otrasoch v Chorvátsku sa hovorilo už včera. Po dnešných udalostiach hlásia v Chorvátsku desiatky zranených.

Otrasy mali dosiahnuť silu 6,3 magnitúdy. V Chorvátsku je situácia o to dramatickejšia, že na uliciach je možné vidieť aj trosky z budov. Potvrdili to aj chorvátske médiá s odvolaním sa na informáciu európskeho seizmologického centra EMSC. Podľa prvých správ zemetrasenie spôsobilo materiálne škody, správy o prípadných obetiach zatiaľ nie sú. Otrasy zeme pocítili už v pondelok. V marci postihlo ničivé zemetrasenie Záhreb, ktoré malo intenzitu 5,3 stupňa.

Dráma v Záhrebe

Podľa EMSC dnešné zemetrasenie udrelo okolo 12:20 v oblasti vzdialenej 46 kilometrov od Záhrebu. Podľa chorvátskej televízie HRT chorvátski seizmológovia intenzitu určili na 6,2 stupňa. Chvíľu predtým predchádzal otras o sile 4,1 stupňa.

HRT na svojom webe oznámila, že postihnutá je oblasť v mestách Sisak, Petrinja a Glina, ktorú zasiahlo zemetrasenie už v pondelok. Poškodených je tam na 500 budov.

Zdroj: reprofoto N1 TV

VIDEO Mestom Záhreb sa ozývajú sirény: