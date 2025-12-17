Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže aj v stredu doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 10.00 h.

Na celom území Slovenska
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: shmu.sk)

Na opatrnosť na cestách vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjaznost.sk. Upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v okolí Zvolena, Detvy a Bánoviec nad Bebravou. Na poľadovicu si treba dávať pozor na horskom priechode (HP) Vrchslatina a Látky-Prašivá, ako aj na na cestách II/526 Stará Huta - Podkriváň.

Viac o téme: SlovenskoSHMÚHmlaPočasie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Čakajú nás biele Vianoce? Meteorológovia majú jasno: Zabudnite na sánkovačku v nížinách
Domáce
Dočkáme sa bielych Vianoc?
Dočkáme sa bielych Vianoc? Slovensko čaká ZVRAT v počasí! TENTO dátum bude kľúčový
Domáce
Ilustračné foto
Zima si dáva PAUZU! Na Slovensko smeruje teplý front, VÝRAZNE sa oteplí
Domáce
undefined
Počasie ich potrápilo: Vietnam zažil tento rok najviac búrok od roku 1961
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Jovinečko a Bergi o frajerkách a EROTIKE: Takto rozmaznávajú svoje ženy v SÚKROMÍ!
Prominenti
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Minister Blanár prijal novovymenovaného českého ministra zahraničných vecí Macinku
Správy
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Erika si prvé 3 mesiace vzťahu so Skrúcaným nepamätá: Môže za to... Števo to teraz robí vo veľkom!
Prominenti

Domáce správy

Ilustračné foto
Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla
Domáce
FOTO V Bratislave a ďalších
V Bratislave a ďalších mestách na Slovensku sa konajú protesty proti krokom vlády: Opozícia vyšla do ulíc
Domáce
Robert Fico
Vláda má prerokovať pozíciu Slovenska k budúcemu rozpočtu EÚ aj projekt obnovy mostov
Domáce
SHMÚ vydal výstrahy: Hmla môže na celom Slovensku výrazne znížiť dohľadnosť na cestách
SHMÚ vydal výstrahy: Hmla môže na celom Slovensku výrazne znížiť dohľadnosť na cestách
Bánovce nad Bebravou

Zahraničné

Vladimir Putin
Hrozivé varovanie z Nemecka: Rusko má pri hraniciach s NATO dva armádne zbory o sile 360-tisíc vojakov
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Zlom v prípade útoku
Zlom v prípade útoku na pláži v Sydney: Austrálska polícia obvinila útočníka
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy neskladujte potraviny vonku na balkóne! Hrozí vám otrava
Zahraničné
Trump varuje Európsku úniu:
Trump varuje Európsku úniu: Ak budete tlačiť na americké firmy, prídu odvetné opatrenia!
Zahraničné

Prominenti

Skvelé správy pre Slovensko:
Skvelé správy pre Slovensko: Postup filmov do užšieho výberu na Oscara... TENTO sa tam ale NEDOSTAL!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Čím potešia svoje polovičky Jovinečko a Bergi? PIKANTNÉ reči o mužskej pýche
Domáci prominenti
Andrea Verešová
Prekvapivé slová Andrey Verešovej: KONIEC kariéry?! Bude to tak LEPŠIE
Domáci prominenti
Jaroslav Satoranský
Jedna rana za druhou! Rakovina pripravila herca o dve osudové ženy: S jednou sa nestihol rozlúčiť
Osobnosti

Zaujímavosti

Odsúvate materstvo? Spozornieť by
Odsúvate materstvo? Spozornieť by mali ženy po TRIDSIATKE! Nová štúdia odhalila, KEDY sa začína problém s plodnosťou
Zaujímavosti
Brušné svaly má lepšie
Táto BABIČKA je nočnou morou mladších žien: Brušné svaly má lepšie než DVADSIATNIČKY! Vek by ste jej hádali len ťažko
Zaujímavosti
To, ako často chodíte
To, ako často chodíte na „veľkú‟, môže veľa povedať o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Vedec bije na poplach: Umelá inteligencia má 99,9 % šancu vyhladiť ľudstvo! Sme na pokraji konca?
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci sa pýtali, odborníci
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
openiazoch.sk
Nevšedný dizajnový prvok, ktorý
Videli ste už takýto netradičný kvet? Neuveríte, z čoho je vytvorený!
Domáce
Dôležitá novinka pre Bratislavu
Dôležitá novinka pre Bratislavu a okolie: Ak idete do Maďarska, máte ďalšiu možnosť
bratislava.zoznam.sk
Nenápadné vidiecke kostoly v
Môžu sa stať novým lákadlom pre návštevníkov z celého Slovenska: Pozrite, čím sú výnimočné
hashtag.sk

Ekonomika

Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Čo všetko v súvislosti s peniazmi zaujíma Slovákov? Experti im dali jednoznačné odpovede
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Dostanem energopomoc aj na chatu a čo musím urobiť? Tu sú odpovede na všetky dôležité otázky v súvislosti s energopomocou!
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)
Úder proti pašerákom ako z akčného filmu: Padla medzinárodná sieť, pozrite si unikátne zábery! (foto)

Varenie a recepty

Mocca ovály s kávovým zrnkom
Mocca ovály s kávovým zrnkom
Čokoládové vianočné rožteky
Čokoládové vianočné rožteky
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Vanilkové rožky bez orechov: Krehké vianočné pečivo
Keksy a sušienky

Šport

Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Obrovský úspech pre Slovensko: Okrem umiestnenia v TOP3 sme siahali na ďalšie pódium
Lyžovanie
Ani slovenský rekordér nezabránil vypadnutiu, Barcelona odvrátila senzáciu s treťoligistom
Ani slovenský rekordér nezabránil vypadnutiu, Barcelona odvrátila senzáciu s treťoligistom
Copa del Rey
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
Zlá správa o Šimonovi Nemcovi: New Jersey Devils spravilo krok, ktorý neveští nič dobré
NHL
VIDEO Slafkovský nebodoval pri prehre Canadiens, Fehérváry bol pri debakli Capitals v Minnesote
VIDEO Slafkovský nebodoval pri prehre Canadiens, Fehérváry bol pri debakli Capitals v Minnesote
Juraj Slafkovský

Auto-moto

Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najkratšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
KGM Actyon dostal úsporný hybrid. Veľké SUV sľubuje spotrebu 5,9 l/100 km
Novinky
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava

Kariéra a motivácia

Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Najlepšie rady HR manažérov za rok 2025: čo by mali zamestnanci vedieť pred vstupom do roku 2026
Trendy na trhu práce
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Ako prežiť Vianoce bez stresu, aj keď máte málo dovolenky a času je málo
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Nový ruský malvér SantaStealer cieli na bankové účty používateľov a profily zo sociálnych sietí. Prenajať si ho môže takmer každý
Bezpečnosť
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Ukrajina tvrdí, že urobila nemožné. Ruská ponorka mala vybuchnúť po útoku, aký svet ešte nevidel
Armádne technológie
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Hranice medzi duševnými diagnózami sa rozpadajú: Depresia, úzkosť aj poruchy príjmu potravy môžu mať rovnaký pôvod
Veda a výskum
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Používatelia zúria. Veľký výrobca televízorov vydal aktualizáciu, ktorá bez súhlasu inštaluje aplikáciu a nedá sa vymazať
Filmy a seriály

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Skúsený mäsiar vám ukáže, ako si môžete pripraviť tú najlepšiu domácu tlačenku
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Známe tváre spojila myšlienka porozumenia: Štýlová Ivana Gáborík, Jovinečko s priateľkou Deny ako nový obľúbený pár
Slovenské celebrity
Známe tváre spojila myšlienka porozumenia: Štýlová Ivana Gáborík, Jovinečko s priateľkou Deny ako nový obľúbený pár
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vladimir Putin
Zahraničné
Hrozivé varovanie z Nemecka: Rusko má pri hraniciach s NATO dva armádne zbory o sile 360-tisíc vojakov
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy
Zahraničné
Hrozivé varovanie expertky: Nikdy neskladujte potraviny vonku na balkóne! Hrozí vám otrava
Trump varuje Európsku úniu:
Zahraničné
Trump varuje Európsku úniu: Ak budete tlačiť na americké firmy, prídu odvetné opatrenia!
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
Zelenskému došla trpezlivosť: Prezradil, aký má plán, ak Rusko bude odmietať mierové návrhy

Ďalšie zo Zoznamu