Na celom území Slovenska sa môže tvoriť hmla

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom Slovensku sa môže aj v stredu doobeda tvoriť hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy pred hmlou platia predbežne do 10.00 h.
(Zdroj: shmu.sk)
Na opatrnosť na cestách vyzýva vodičov aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjaznost.sk. Upozorňuje na hmlu s dohľadnosťou do 100 m v okolí Zvolena, Detvy a Bánoviec nad Bebravou. Na poľadovicu si treba dávať pozor na horskom priechode (HP) Vrchslatina a Látky-Prašivá, ako aj na na cestách II/526 Stará Huta - Podkriváň.