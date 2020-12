Rusko si pre Navaľného predvolalo veľvyslancov Nemecka, Švédska a Francúzska

Ruská agentúra RIA Novosti uviedla, že na ministerstvo boli v utorok ráno predvolaní veľvyslanci Nemecka, Francúzska a Švédska. Laboratória v zmienených troch štátoch došli na základe analýz biologických vzoriek k záveru, že Navaľnyj bol vystavený nervovoparalytickej látke typu novičok, ktorú vyvinuli v Sovietskom zväze počas studenej vojny.

Predstavitelia viacerých štátov vyslovili podozrenie, že za pokusom o otrávenie Navaľného je Rusko. Európska únie následne zaviedla v októbri sankcie voči viacerým ruským predstaviteľom. Sankcie EÚ sa týkajú šiestich osôb z blízkeho okolia prezidenta Vladimira Putina vrátane riaditeľa tajnej služby FSB Alexandra Bortnikova a námestníka prezidentskej kancelárie Sergeja Kirijenka. Terčom sankcií EÚ je aj Štátny výskumný ústav organickej chémie a technológie, s ktorým majú podnikatelia z EÚ zakázané udržiavať kontakty.

Rusko účasť na otrave dlhodobo odmieta. Navaľnyj (44) skolaboval a upadol do kómy 20. augusta na palube lietadla z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni povolili lekári jeho prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.