Ruská polícia po 48 hodinách prepustila Navaľného spolupracovníčku Soboľovú

Právnička Soboľová je kľúčovou postavou Navaľného nadácie pre boj proti korupcii. Zadržali ju v piatok po deň trvajúcom výsluchu v súvislosti s tým, že niekoľko dní predtým zazvonila na zvonček bytu údajného agenta ruskej kontrarozviedky. Soboľovú v tejto súvislosti vyšetrujú pre podozrenie z nepovoleného vstupu do cudzieho bytu pod hrozbou násilia. Údajne mala násilne vniknúť do bytu staršej ženy, čo Soboľová popiera.

"Som úplne nevinná," povedala 33-ročná právnička pre nezávislú televíziu Dožď. "Myslím si, že trestné stíhanie voči mne je pomstou voči Navaľnému, nech to znie akokoľvek absurdne." Soboľová v pondelok večer zazvonila na zvonček bytu Konstantina Kudriavceva, údajného agenta ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB). Ešte v ten večer ju predviedli na policajnú stanicu, kde strávila niekoľko hodín. Navaľnyj v pondelok oznámil, že trikom dosiahol u Kudriavceva priznanie, že sa ho FSB pokúsila v lete zabiť. FSB označila dôkazy poskytnuté Navaľným za "falošné" a kritika Kremľa obvinila, že sa nechá podporovať zahraničnými spravodajskými službami.

Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti lietadla urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra. Testy vykonané v laboratóriách určených Organizáciou pre zákaz chemických zbraní (OPCW) potvrdili, že jedom použitým v prípade otravy Navaľného bola nervovoparalytická látka zo skupiny novičok.