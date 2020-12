Francúzsky prezident má KORONAVÍRUS: Má horúčku a kašle! Kancelária netuší, kde sa nakazil

Emmanuel Macron je v karanténe.

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron má pozitívny test na koronavírus, kvôli ktorému pôjde na sedem dní do domácej karantény a pracovať bude z domova. Všetky jeho pracovné schôdzky v nadchádzajúcich dňoch, ktoré by vyžadovali fyzickú účasť vrátane plánovanej cesty do Libanonu, sú zrušené, píšu francúzske médiá s odvolaním sa na vyhlásenie Elyzejského paláca. Ten neskôr uviedol, že prezident sa nakazil pravdepodobne minulý týždeň na summite EÚ v Bruseli.