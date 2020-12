KORONAVÍRUS Slovenskí europoslanci podporia kampane v prospech očkovania

Na otázku, či chcú ísť príkladom ostatným občanom a dajú sa zaočkovať novou vakcínou, zo 14 slovenských europoslancov odpovedalo deväť a z nich vakcínu odmietol iba poslanec Milan Uhrík (ĽSNS) s odvolaním sa na dobrovoľnosť očkovania.

Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) z politickej skupiny konzervatívcov a reformistov (ECR) zdôraznila, že dôležité bude zrozumiteľne a kvalitne informovať obyvateľov o vakcíne proti ochoreniu COVID-19. "Vieme, že pre dosiahnutie kolektívnej imunity musí byť zaočkovaných zhruba 75 percent populácie. Žiaľ, prieskumy ukazujú, že v prípade tejto vakcíny je tá ochota len okolo 26 percent. Ja sa dám zaočkovať aj s celou rodinou," uviedla. Dodala, že má plnú dôveru v odborníkov, ktorí vakcínu vyvinuli a schválili a ak to bude možné, rada by prostredníctvom osvety presvedčila ostatných občanov, aby sa dali zaočkovať.

Martin Hojsík (PS) z liberálnej frakcie Obnovme Európu uviedol, že žiadna vakcína by nedostala licenciu bez dostatočného preverenia Európskou agentúrou pre lieky (EMA). "Je dôležité, aby sme otvorene diskutovali s ľuďmi, ktorí majú obavy, že vakcína nie je bezpečná a ktorí čelia dezinformačnej kampani. Ide doslova o cunami lží," konštatoval poslanec. Od slovenskej vlády očakáva, že vo veci očkovania začne jasne komunikovať. On sám sa už "pustil do boja" na sociálnych sieťach, ale ide o úlohu pre celú spoločnosť. "Ja osobne sa nechám očkovať," povedal Hojsík s tým, že ľudia zabúdajú, že očkovanie ako také, teda nielen proti koronavírusu, vo svete zachraňuje milióny životov.

Michal Wiezik (Spolu-OD) zo skupiny európskych ľudovcov (EPP) uviedol, že aj napriek svojmu strachu z ihiel sa nechá zaočkovať. Pripomenul, že Európska komisia zabezpečila pre celú EÚ viac ako dve miliardy vakcín, ktoré budú rozdelené spravodlivo a objektívne do všetkých členských krajín podľa počtu obyvateľstva.

Hoci vakcíny boli vyvinuté na zrýchlenom princípe, prihliadalo sa dostatočne na ich bezpečnosť a účinnosť. "Toto si nikto nedovolí. Ľudia môžu byť uistení, že očkovacie látky budú bezpečné a efektívne". V súčasnej "hybridnej dobe" mnoho ľudí podlieha fámam, že cez očkovanie budú čipovaní a kontrolovaní, preto je úlohou EÚ, aby urobila dobrú kampaň, ktorou občanov presvedčí o potrebe očkovania. "Jeden zo zásadných krokov, ako s pandémiou skoncovať, je mať očkovaciu látku, ktorá ten vírus dostane pod kontrolu," dodal. Wiezik privítal, že EÚ časť zo svojich vakcín pošle aj iným, chudobnejším krajinám sveta, lebo platí princíp, že kým nie sú ochránení všetci, nie je ochránený nikto.

Robert Hajšel (Smer-SD) pripomenul, že eurokomisia odporučila všetkým členským krajinám EÚ, aby si vytvorili národnú očkovaciu stratégiu, ktorá bude zahŕňať nielen potrebné technické požiadavky, ale aj vhodnú komunikačnú kampaň, "ktorej sa ľudia nezľaknú" a ktorá prinúti uvažovať tých váhavých. To znamená, že treba presvedčiť napríklad mladších ľudí, ktorí si myslia, že ich sa očkovanie netýka, lebo takýmto postojom ohrozujú svojich rodičov, starých rodičov či iné zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Zároveň podľa neho treba poukázať aj na isté riziká očkovania, keďže ide o nové druhy vakcín. Treba tiež zaistiť aj čo najširšie portfólio vakcín proti COVID-19. "Silno uvažujem, že sa pôjdem zaočkovať. Sú tu výhody, ktoré prevažujú nad rizikami. Určite by som však očkovanie odporúčal všetkým zraniteľným a starším ľuďom," uviedol Hajšel.