KORONAVÍRUS Španieli by mohli kolektívnu imunitu nadobudnúť do konca leta 2021

Zdroj: Getty Images

MADRID - Španielsko by malo dosiahnuť kolektívnu imunitu svojho obyvateľstva voči novému druhu koronavírusu do konca leta 2021, a to v prípade, že bude dovtedy zaočkované dostatočné množstvo ľudí. Povedal to v nedeľu španielsky minister zdravotníctva Salvador Illa, píše agentúra Reuters.