KORONAVÍRUS V Spojených štátoch začali distribúciu vakcíny: Očkovanie spustia v pondelok

Prvá dodávka vakcíny spoločností Pfizer a BioNTech - rozdelená do vyše 600 miest po USA - pokryje zaočkovanie približne troch miliónov ľudí. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil jej núdzové použitie v piatok po silnom tlaku vlády, pripomenula stanica BBC. Do konca marca budúceho roka by mohli v USA zaočkovať viac ako 100 miliónov ľudí, teda asi 30 percent populácie, uviedol hlavný poradca očkovacej operácie Moncef Slaoui v nedeľu pre televíziu Fox News. Pri takejto úrovni vakcinácie by krajina mala ešte ďaleko k dosiahnutiu kolektívnej imunity, ktorá by zastavila šírenie koronavírusu, takže rúška a sociálny odstup budú na obmedzovanie pandémie potrebné ešte celé mesiace, konštatuje Reuters.

Zdravotnícke úrady budú tiež musieť prekonať obavy mnohých obyvateľov z nových vakcín, týkajúce sa okrem iného ich bezpečnosti po rekordnej rýchlosti vývoja. "Je rozhodujúce, aby sa väčšina Američanov rozhodla nechať zaočkovať. Sme veľmi znepokojení váhaním, ktoré zaznamenávame," povedal Slaoui. Rozsiahlu logistickú operáciu tiež komplikuje potreba prepravovať a uskladňovať vakcínu Pfizer/BioNTech pri teplote mínus 70 stupňov Celzia, čo si vyžaduje enormné množstvá suchého ľadu alebo špeciálnych mraziacich zariadení. Spojené štáty podľa Slaouiho dúfajú, že do konca decembra distribuujú 40 miliónov dávok vakcíny, čo by stačilo na zaočkovanie 20 miliónov ľudí. Použitá by pri tom bola už aj vakcína spoločnosti Moderna, ktorej možné schválenie sa očakáva tento týždeň.

Zdravotnícke úrady odporučili, aby ako prvých zaočkovali zdravotníckych pracovníkov a seniorov v domovoch starostlivosti. O postupe vakcinácie však budú rozhodovať jednotlivé štáty USA. Už tento týždeň by ale mali vakcínu ponúknuť vysokopostaveným činiteľom USA vrátane predstaviteľov Bieleho domu a ľudí pracujúcich v ich blízkom okolí, informovali v nedeľu zdroje oboznámené so záležitosťou. Nie je jasné, či takúto možnosť využijú prezident Trump alebo viceprezident Mike Pence, prípadne či očkovanie ponúknu novozvolenému prezidentovi Joeovi Bidenovi a členom jeho tímu. Hovorca Rady pre národnú bezpečnosť uviedol, že najvyšší predstavitelia exekutívy, Kongresu i súdnictva by mali byť zaočkovaní prioritne v súlade s protokolom, ktorý má zaistiť funkčnosť štátnej správy počas pandémie alebo katastrofy.