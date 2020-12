KORONAVÍRUS Spojené štáty schválili použitie vakcíny Pfizer-BioNTech

Spojené štáty sa tak stali v poradí piatou krajinou sveta, ktorá dala zelenú použitiu tejto očkovacej látky: po Británii, Kanade, Bahrajne a Mexiku. Poradný výbor americkej vlády schválil vakcínu Pfizer-BioNTech vo štvrtok. Administratíva dosluhujúceho prezidenta Donalda Trumpa údajne vyvíjala silný tlak na vedenie FDA, aby o tom rozhodlo ešte v priebehu piatka. Trump údajne požadoval odstúpenie šéfa FDA Stephena Hahna, ak by k tomu v uvedenom termíne nedošlo. Príslušné oznámenie FDA, ktoré otvára cestu k hromadnému očkovaniu proti koronavírusu v USA, bolo zverejnené v piatok pred 22.00 h miestneho času.

"Povoľujem núdzové použitie vakcíny proti COVID-19 od (spoločností) Pfizer-BioNTech ako preventívneho prostriedku proti COVID-19," uviedla hlavná expertka FDA Denise Hintonová v liste vedeniu firmy Pfizer. Šéf FDA Hahn označil schválenie vakcíny za významný krok v boji proti ničivým následkom pandémie v USA. Očkované budú môcť byť osoby staršie než 15 rokov, začať by sa malo už v najbližších dňoch. Ako prví vakcínu dostanú zdravotníci a obyvatelia domovov sociálnych služieb.

USA si zatiaľ predobjednali 100 miliónov dávok tejto vakcíny, ktorá sa aplikuje v dvoch dávkach. Toto množstvo by teda malo stačiť pre 50 miliónov ľudí, uvádza agentúra DPA. Podľa zistení FDA je vakcína Pfizer-BioNTech bezpečná a má viac ako 90-percentnú účinnosť vo všetkých vekových skupinách vrátane najviac ohrozených starších a chorých ľudí. V USA od začiatku pandémie zaznamenali už takmer 16 miliónov prípadov nákazy a skoro 300.000 súvisiacich úmrtí.

Mexiko ako štvrtá krajina schválilo vakcínu Pfizer-BioNTech

Mexická komisia pre zdravotnú bezpečnosť schválila v piatok núdzové použitie vakcíny proti novému koronavírusu, ktorú vyvinuli spoločnosti Pfizer a BioNTech. Informovala o tom v sobotu agentúra AP s odvolaním sa na mexické ministerstvo zdravotníctva. Mexiko sa stalo v poradí štvrtou krajinou sveta, ktorá dala zelenú použitiu tejto očkovacej látky: po Británii, Kanade a Bahrajne.

Mexické úrady by mali predbežne dostať 250.000 dávok vakcíny Pfizer-BioNTech, čo by malo stačiť na zaočkovanie 125.000 ľudí. Vakcinácia by sa mala v Mexiku začať už na budúci týždeň. Ako prví budú očkovaní zdravotníci nasadení v prvej línii boja s koronavírusom. Mexiko od začiatku pandémie potvrdilo už viac ako 1,2 milióna prípadov nákazy a vyše 112.000 súvisiacich úmrtí.