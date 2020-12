KORONAVÍRUS Španielsko so smelým plánom: Do júna by mala byť zaočkovaná tretina populácie

MADRID - Španielsko chce do júna 2021 zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 najmenej tretinu zo svojich 47 miliónov obyvateľov. Povedal to v piatok španielsky premiér Pedro Sánchez s tým, že s očkovaním sa začne už v januári. Informovala o tom agentúra AFP.

V prvej fáze bude podľa Sáncheza zaočkovaných približne 2,5 milióna osôb. Vakcínu v rámci nej dostanú obyvatelia a zamestnanci domovov pre seniorov a tiež zdravotníci. Prví na rade budú klienti a zamestnanci domovov sociálnych služieb a zdravotnícki pracovníci v prvej línii boja s pandémiou.

Druhá fáza očkovania sa začne v marci a do mája až júna má byť podľa Sáncheza zaočkovaných "15-20 miliónov Španielov". Premiér nespresnil, kto dostane očkovaciu látku v tejto druhej fáze. Španielske úrady však už určili 15 prioritných skupín, medzi nimi starších ľudí či osoby so zdravotnými ťažkosťami. "Tretia fáza, v ktorej budú vakcíny širšie dostupné, umožní zaočkovať celú populáciu," dodal Sánchez bez uvedenia časového rámca, v ktorom by mala byť posledná fáza zavŕšená.

Španielska vláda avizovala, že očkovanie nebude povinné. Madrid zároveň oznámil, že uzavrel dohody na 105 miliónov dávok vakcín s viacerými spoločnosťami, ktoré ich vyvíjajú. Väčšina vakcín sa bude podávať v dvoch dávkach. Španielsko patrilo na začiatku pandémie k najviac zasiahnutým krajinám. Od vypuknutia nákazy tam zaznamenali viac ako 1,6 milióna potvrdených prípadov infekcie a vyše 46.000 úmrtí. V ostatnom čase sa incidencia znížila na 240 prípadov na 100.000 obyvateľov, čo je v súčasnosti jedna z najnižších úrovní v EÚ.