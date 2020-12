KORONAVÍRUS Desivé následky pandémie: Vyše miliarda ľudí môže žiť v extrémnej chudobe

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/Rebecca Blackwell

NEW YORK - Vyše miliarda ľudí by do roku 2030 mohla žiť v extrémnej chudobe, spôsobenej dlhodobými následkami pandémie koronavírusu. Uvádza sa to v štúdii OSN zverejnenej vo štvrtok, z ktorej citovala tlačová agentúra DPA.