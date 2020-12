Stovky ľudí v meste Trier si pripomenuli obete utorkového útoku: Útočník zostane vo väzbe

Muž v utorok vrážal autom do chodcov v pešej zóne v meste Trier v spolkovej krajine Porýnie-Falcko na západe Nemecka. Päť ľudí vrátane deväťtýždňového dieťaťa zomrelo a ďalších 14 utrpelo zranenia. Ľudia v stredu zapaľovali sviečky a kládli k kvety k mestskej bráne, ktorú vybudovali Rimania ešte v 2. storočí. "Trier smúti, Trier je v bolesti, Trier sa však nevzdáva," povedal starosta mesta Wolfram Leibe.

Zdroj: SITA/Harald Tittel

Vodiča auta zadržali na mieste činu a v stredu sa má postaviť pred súd. Objavili sa náznaky, že mohol trpieť psychickými problémami. Súdne úrady majú rozhodnúť, či muž zostane vo väzbe alebo bude umiestnený do psychiatrického zariadenia, píše DPA.

Zdroj: SITA/Harald Tittel/dpa via AP

Útočník zostane vo väzbe

Muž, ktorý v utorok vrážal autom do ľudí v centre nemeckého mesta Trier, zostane vo vyšetrovacej väzbe. Oznámil to v stredu hovorca miestnej polície, uviedla agentúra DPA. Vzhľadom na to, že sa stále preveruje i možnosť, že páchateľ trpí psychickým ochorením, rozhodovalo sa o tom, či bude naďalej umiestnený vo väzbe, alebo ho presunú do uzatvoreného psychiatrického zariadenia. Nemec vo veku 51 rokov vrážal v utorok popoludní pod vplyvom alkoholu autom do chodcov v pešej zóne v meste Trier v spolkovej krajine Porýnie-Falcko. Usmrtil pritom päť osôb vrátane deväťtýždňového dieťaťa a jeho otca, ďalších 18 osôb utrpelo zranenia. Matka dojčaťa náraz prežila a spolu s ďalším 1,5-ročným synom je hospitalizovaná v nemocnici.

Vyšetrovatelia nateraz vychádzajú z toho, že tento čin nebol organizovaný ani nemal politický motív a muž konal v amoku. Nič nenasvedčuje ani tomu, že by mal muž komplicov alebo spolupáchateľov. Detaily policajného výsluchu zatiaľ neboli zverejnené. Muž čelí obvineniam z päťnásobnej vraždy, viacnásobného pokusu o vraždu a viacnásobného ublíženia na zdraví.