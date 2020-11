KORONAVÍRUS Nemecko chce, aby lyžiarske strediská v EÚ ostali zatvorené do 10. januára

BERLÍN - Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie nového koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené. Oznámila to v stredu neskoro večer nemecká kancelárka Angela Merkelová po dlhých rokovaniach s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín. Informovala o tom agentúra AFP i spravodajská stanica BBC.

"Poviem to otvorene, nebude to ľahké, no pokúsime sa o to," povedala Merkelová po zmienenom stretnutí, na ktorom sa s premiérmi spolkových krajín dohodla aj na predĺžení do čiastočného lockdownu v Nemecku, a to do 20. decembra. Nemcov zároveň úrady vyzvali, aby počas vianočných a novoročných sviatkov necestovali. Merkelová sa s predstaviteľmi spolkových krajín dohodla tiež na tom, že budú spolupracovať s Bruselom v snahe dosiahnuť, aby k otvoreniu lyžiarskej sezóny nedošlo skôr než 10. januára. Vyjadrila sa tak deň po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že lyžiarske strediská v jeho krajine budú do konca roka zatvorené. Avizoval tiež, že o dátume otvorenia zimnej sezóny bude konzultovať s partnermi s EÚ, pripomína agentúra AFP.

Posunutie začiatku lyžiarskej sezóny podporil v uplynulých dňoch aj taliansky premiér Giuseppe Conte, pričom v tejto veci taktiež zdôraznil potrebu celoeurópskeho riešenia. "Ak by sa Taliansko rozhodlo zatvoriť všetky lyžiarske vleky bez podpory Francúzska, Rakúska a ďalších krajín, tak by talianski turisti riskovali, že sa nakazia (na lyžovačke) v zahraničí a nákazu tak prinesú nazad domov," povedal Conte v pondelok v rozhovore pre taliansku televíznu stanicu La7.

Nesúhlas s plánmi na odklad lyžiarskej sezóny však naopak vyjadrilo Rakúsko. Tamojšia ministerka pre cestovný ruch Elisabeth Köstingerová uviedla, že v odklade nevidí "nijaký prínos". "Zimná dovolenka v Rakúsku bude bezpečná. Naše spoločnosti vypracovali komplexnú bezpečnostnú koncepciu pre lyžovačky," povedala v rozhovore pre noviny nemeckej mediálnej skupiny Funke. Rakúsky minister financií Gernot Blümel zase uviedol, že ak EÚ prinúti lyžiarske strediská zostať zatvorenými, "potom za to bude musieť zaplatiť".

Nemecká spolková krajina Bavorsko plánuje ponechať lyžiarske svahy zatvorené počas vianočných prázdnin, oznámil ešte v utorok bavorský premiér Markus Söder. Zároveň varoval Nemcov, ktorí rozmýšľajú nad tým, že jednoducho pôjdu lyžovať do susedného Rakúska, že po návrate pôjdu do desaťdňovej karantény. Rakúsko je totiž v súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 zaradené medzi rizikové oblasti. Söder taktiež vyjadril želanie dosiahnuť dohodu o otvorení zimnej sezóny na európskej úrovni. AFP pripomína, že lyžiarske strediská sú momentálne otvorené vo Švajčiarsku, ktoré nie je členom EÚ. Na tamojších zjazdovkách hliadkujú podľa medializovaných správ policajti dozerajúci na to, či lyžiari dodržiavajú epidemiologické opatrenia ako napríklad nosenie rúšok či dodržiavanie vzájomného odstupu.