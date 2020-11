KORONAVÍRUS Nemecko presiahlo hranicu milión nakazených

Za 24 hodín od štvrtku do piatku pribudlo 22.806 nových prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil na 1.006.394. Minulý piatok hlásilo Nemecko rekordných 23.648 novoinfikovaných osôb. Počet úmrtí sa do piatku zvýšil o 426 na 15.586 - išlo o doteraz najvyšší denný prírastok obetí. Z ochorenia COVID-19 sa podľa odhadov RKI uzdravilo zhruba 696.100 ľudí.

Ako pripomína agentúra AFP, hoci Nemecko dobre zvládlo prvú vlnu pandémie, aktuálne je silno zasiahnuté druhou vlnou nákazy. Počet pacientov hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti sa v porovnaní so začiatkom októbra, keď ich evidovali 360, zvýšil minulý týždeň na viac ako 3500. Najľudnatejšia spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko zaznamenalo viac ako štvrtinu všetkých prípadov v Nemecku. Vysoké počty potvrdených infekcií má aj Bavorsko (198.000); Berlín eviduje od vypuknutia pandémie 62.000 nakazených.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová tento týždeň oznámila, že čiastkový lockdown, ktorý mal pôvodne platiť do konca novembra, sa po dohode s premiérmi 16 spolkových krajín predĺži do 20. decembra. Predstavitelia jednotlivých spolkových krajín sa s nemeckou vládou dohodli aj na obmedzení súkromných stretnutí. Povolené sú po novom stretnutia maximálne piatich osôb z dvoch domácností, pričom do tohto počtu sa nezarátavajú deti vo veku do 14 rokov.

Počas vianočných sviatkov - od 23. decembra do 1. januára - sa obmedzenia pre stretávanie rodín zmiernia. Zísť sa bude môcť až do desať ľudí, kam sa taktiež nerátajú deti do 14 rokov. Ako súčasť čiastočného lockdownu sú aktuálne zatvorené reštaurácie, bary, kiná, divadlá, múzeá aj fitnescentrá a platia obmedzenia kontaktov.