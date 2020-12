NATO sa teší na novú spoluprácu s USA: Po Trumpovej administratíve prichádza zmena

Novozvolený americký prezident Joe Biden

Zdroj: SITA/AP/Carolyn Kaster

BRUSEL - Severoatlantická aliancia končí jednu kapitolu vzťahov so Spojenými štátmi a teší sa na nástup Joea Bidena do Bieleho domu a na opätovné posilnenie väzieb s USA. Uviedla to tlačová agentúra AFP s odkazom na posledné tohoročné zasadnutie ministrov zahraničných vecí NATO (1. - 2. 12.).