Zacharovová tvrdí, že zmena plánov opozície súvisí s inštruktážou NATO

MOSKVA - Nová taktika prívržencov ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného a výzva na lokálne protesty 14. februára súvisí s rokovaním Navaľného spolupracovníkov so zástupcami EÚ. Vo svojom utorňajšom príspevku na sociálnej sieti Facebook to tvrdí hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, ktoré v ňom konštatuje, že "NATO hrá vabank".

Hovorkyňa ruského rezortu diplomacie reagovala na nový plán Navaľného tímu, ktorý vyzval ľudí, aby sa v nedeľu večer zhromaždili na dvoroch svojich bytových domov, niekoľko minút tam zotrvali svietiac pritom bleskom na svojich mobiloch. Podľa Leonida Volkova, spolupracovníka uväzneného Navaľného, tento nový formát protestov - pripomínajúci taktiku protivládnej opozície v susednom Bielorusku - by mal demonštrantom pomôcť vyhnúť sa konfrontácii s políciou. Volkov ľudí vyzval, aby následne fotografie zo svojho protestu zdieľali na sociálnych sieťach. Zacharovová poukázala na to, že ešte 4. februára Volkov tvrdil, že masové zhromaždenia Navaľného priaznivcov sa najbližší víkend konať nebudú, ale uskutočnia sa neskôr, na jar a v lete.

Čitateľom následne položila otázku, čo "sa stalo medzi 4. a 9. februárom a prinútilo tzv. opozíciu radikálne zmeniť taktiku?" Hovorkyňa tvrdí, že vysvetlenie je "banálne a jednoduché". Pripomína, že 8. februára sa v Stálej misii Poľska pri EÚ v Bruseli konalo online stretnutie s Volkovom a Vladimirom Ašurkovom, výkonným riaditeľom Navaľným založenej protikorupčnej nadácie FBK, na ktorom sa zúčastnili krajiny EÚ, ako aj USA a Británia. Podľa Zacharovovej však "šlo vlastne o stretnutie krajín NATO", ktorých predstavitelia "inštruovali opozíciu, v skutočnosti svojich agentov vplyvu, ako ďalej chytrejšie vykonávať podvratnú činnosť".

Dodala, že "Západ do tohto príbehu už investoval príliš veľa peňazí a zdrojov, aby ich naťahoval až do jari", pričom má totiž podľa jej slov obavy, že do jari táto "informačná bublina spľasne". Hovorkyňa upozornila, že s témou "chemických zbraní" (ako v prípade Navaľného) už "nemôžu žonglovať bez uvádzania faktov". "Boli pritlačení k múru, teraz hrajú vabank," napísala. K plánom Navaľného priaznivcov sa podľa agentúry Interfax vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý pripustil aj zásah policajných zložiek, ak by akcie mali protizákonný charakter. Dodal, že "na mačku a myš sa s nikým hrať nebudeme".