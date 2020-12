Lekárka poslala muža (†73) do kúpeľov: Počas pobytu sa infikoval vírusom a zomrel, smutné slová dcéry

„Otecko mal cukrovku, niekoľkokrát denne si pichal inzulín, mal vysoký krvný tlak a obezitu. Skrátka veľmi rizikový pacient. Neviem, prečo mu praktická lekárka neodporučila v tejto kritickej dobe kúpeľnú liečbu odložiť do jari,“ povedala denníku Právo mužova dcéra Lucie.

Čech dorazil do kúpeľov zdravý. Jeho pobyt mal trvať cca mesiac. Po dvoch týždňoch však počas čakania na procedúru skolaboval a omdlel. Sanitka ho transportovala do nemocnice v meste Jindřichův Hradec, kde sa zistilo, že má koronavírus. Muž mal aj symptómy typické pre covid-19. „Mal kašeľ, hnačku, stratil čuch,“ opísala Lucie s tým, že ošetrujúci lekár jej matke oznámil že najneskôr v piatok ho prepustia domov, teda štyri dni po kolapse. „Maminke sa to od začiatku nepozdávalo. Žiadala, aby si ho tam nechali aspoň týždeň, do pondelka, pretože vedela, že stav pri covide sa môže ešte zhoršiť. Lekár povedal, že k tomu nie je dôvod. Vo štvrtok ráno ho prepustili. Do prepúšťacej správy napísali, že nemá ani teplotu, pritom nám tatinko ráno volal, že má 37,6,“ uviedla Lucie, ktorá si prišla otca vyzdvihnúť.

„Poslali ho domov bez slova, čo má ďalej robiť, len s papierom v ruke. Už na prvý pohľad nevyzeral dobre, ťažko dýchal. Mne nikto rovnako nič nepovedal, čo ma celkom šokovalo, našla som ho samého už pred dvermi covid oddelenia na chodbe,“ spomína mužova dcéra na príchod do nemocnice. Tvrdí, že jej otcovi napísali len odporučenie, že má dodržiavať karanténne opatrenia a pri zhoršení stavu má kontaktovať lekára.

Udalosti následne nabrali rýchly spád. „Otecko za dva dni zomrel. Na nič sa nesťažoval, ale hneď po príchode domov dostal vysokú horúčku, ktorá mu striedavo klesala a zase stúpala. V nedeľu ráno spadol, volal o pomoc. Maminka ihneď zavolala záchranku, ktorá ale prišla až po šialených tridsiatich minútach,“ povedala mladá žena. „Než prišla pomoc, bol po smrti. Dispečink to odôvodnil tým, že lekár sa musel prezliecť do ochrannej kombinézy, a preto to trvalo tak dlho,“ dodala.

Nemocnica i kúpele pochybenia odmietajú

„Na základe klinického a laboratórneho vyšetrenia a zobrazovacích techník neboli spozorované známky závažného priebehu tohto ochorenia (covid-19, pozn. red.). Tesne pred prepustením do domácej starostlivosti bol vyšetrený ošetrujúcim lekárom aj primárom oddelenia, a pretože neboli prítomné žiadne príznaky zhoršujúceho sa stavu, bol vhodný do domácej liečby,“ vysvetlil denníku predseda predstavenstva nemocnice Miroslav Janovský.

Pochybenie odmietajú tiež třeboňské kúpele, v ktorých sa muž liečil. „Nemáme k dispozícii overenú informáciu, že by sa niekto v našich kúpeľoch, do doby jeho odchodu, nakazil,“ zdôraznila Právu hovorkyňa kúpeľov Martina Herchová s tým, že zariadenie dodržiavalo všetky opatrenia. Všetci klienti navyše museli podpísať čestné vyhlásenie, že si nie sú vedomí toho, že prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na covid-19.

Len za október sa vo všetkých kúpeľoch v Česku infikovalo zhruba 350 ľudí. Vláda preto už zrušila kúpeľné pobyty pre samoplatcov a obmedzila počet osôb na izbe.