Nezákonný KORONAŽÚR ukončila až polícia! Dievčatá opísali, čo sa dialo v klube

Český denník Blesk získal svedectvo jednej z účastníčok nepovoleného večierku v centre Prahy. Podľa jej slov však nebol jediný. V českej metropole sa ich vraj konalo viac. „Vedeli sme o tom asi mesiac. Ale nechcem to špecifikovať,“ povedala na mieste mladá Francúzska, ktorá je v Česku na výmennom študijnom pobyte. „Na večierky chodím v Prahe už asi dva týždne,“ doplnila krátko po tom, ako bola vyvedená z klubu. Dievčina následne odišla taxíkom.

„Nikto nemal rúško. Je to nelegálny večierok, tak tam predsa nebudeme nosiť rúško. Ja som covid už prekonala, takže sa nebojím,“ povedalo denníku ďalšie dievča. „Jasné, alkohol tam tiekol prúdom. Je možné, že tam boli aj drogy, ale to sa ma netýka,“ spomenula. Dievčina však odmietla prezradiť svoje meno, pretože očakáva, že sa budú konať aj ďalšie akcie, na ktoré by ju už nemuseli pustiť, ak by sa prezentovala menom. „Nebláznite. Ja vám poviem meno a oni ma už nabudúce na večierok nepustia.“

Zásah mužov zákona na nezákonnej akcii trval niekoľko hodín. Dovnútra sa dostali pomocou baranidla.