Vyliečený taxikár Robert opísal azda najhrozivejší zážitok v živote: Vedľa neho umrel pacient s koronavírusom

Prípad pražského taxikára Roberta je v Česku zlomový, pretože ako prvý pacient s covidom-19 dostal experimentálny liek remdesivir. Muž sa infikoval ešte na začiatku pandémie a jeho choroba mala mimoriadne ťažký priebeh. „Cítim sa oveľa lepšie. Ale mám nejaké následky a očakával som, že sa vyliečim rýchlejšie. Že budem lepšie chodiť a pohybovať sa, ale stále mám problémy. Hlavne s chôdzou. Navyše mám bolesti v panve, v bedrových kĺboch a stále nemôžem poriadne hýbať s rukou,“ povedal Robert po pol roku od prekonania koronavírusu s tým, že lekári mu ešte nevedia povedať, kedy bude v poriadku. Pravidelne rehabilituje.

Podľa lekárov má byť rád, že vôbec prežil

V rozhovore pre CNN Prima News prehovoril aj o svojich pľúcach a problémoch s pohybovým aparátom. „Mám na pľúcach nejaké jazvy, čo pán doktor očakával. Keby tam neboli, tak by to vraj bolo čudné. To má asi každý, kto si covidom prejde. Mal som ťažký obojstranný zápal pľúc. A dosť sa zadýchavam, nedokážem dlhšie chodiť, musím si sadnúť. Nohy si musím strážiť, motajú sa, akoby som si dal dve, tri poldecáky. Závidím ľuďom, ktorí normálne idú a pritom sa rozprávajú a smejú. Nemôžem robiť rýchle pohyby, to sa mi hneď zatočí hlava. Keď sa takto sťažujem, lekári mi hovoria, že mám byť rád, že som to prežil.“

Robert M. bojoval s covidom-19 v pražskej nemocnici Zdroj: FB/Všeobecná fakultní nemocnice v Praze - VFN

Neberte koronavírus na ľahkú váhu

Robert je sklamaný z toho, ako podaktorí ľudia stále podceňujú koronavírus. „Niektorí sa koronavírusu smejú, pohŕdajú ním a vymýšľajú rôzne konšpiračné teórie. Hnevá ich všetko – rúška, že sa nemôžu stretávať a normálne žiť, že prišli o slobodu. Všetci tým ale nejako trpíme. A všetkým nám to prekáža, ale musíme si uvedomiť, že je to nákazlivá choroba, celkom neznáma. Takže musíme byť opatrní, pretože v nemocniciach sú plné JIS-ky. Skutočne ľutujem ľudí, ktorí tam sú,“ uviedol muž. Spomenul tiež, že covidovú infekciu prekonala aj jeho žena. „Držalo ju to snáď mesiac. Vysoké horúčky mala vyše týždňa, snáď desať dní. Boleli ju kĺby, kosti a hlava,“ dodal.

Ľudia by podľa neho nemali brať koronavírus na ľahkú váhu. „V nemocnici vedľa mňa umrel pán, ktorý mal tiež covid-19. Dávali mu rovnaký liek remdesivir, lenže jemu nezabral. A lekári si stále lámali hlavu, prečo mu nezaberá. Nakoniec sa dozvedeli, že pán mal karcinóm na obličke. Mal rakovinu. V spojení s koronavírusom boli rakovinové bunky jednoducho neporaziteľné a imunita mu úplne odišla.“ Robert so smútkom spomína, ako za pánom prišli deti a zrejme jeho žena, a lúčili sa ním. „To bol pre mňa hrozný zážitok. Nikomu by som to neprial,“ dodal.

Bývalý taxikár je šťastný, že žije, no neustále si kladie otázku, prečo práve u neho mal koronavírus tak ťažký priebeh, keď sa tomu ostatní smejú. Súčasne priznal, že po psychickej stráne na tom nie je najlepšie.

Liečba remdesivirom

Robert ležal niekoľko týždňov pripojený na ECMO – mimotelový obeh. Jeho stav sa postupne zlepšoval, 24. marca začal dostávať experimentálny liek remdesivir, ktorý vyvinula americká firma Gilead Sciences.

Každý deň po dobu desať dní dostal jednu dávku infúziou, doktori pod vedením Martina Balíka zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe (VFN) ho postupne odpojili od mimotelového obehu a nakoniec aj od umelej pľúcnej ventilácie. Pomaly potom začal komunikovať, tiež sa už dokázal posadiť.