KORONAVÍRUS Opatrenia zavesili na klinec a išli sa baviť: Nelegálnu párty uprostred ukončili policajti!

Téme sa venoval český portál televíznych novín NOVA. Uprostred ulíc Prahy sa totiž v noci z piatka na sobotu konal nelegálny večierok. Tie sú vo všeobecnosti zakázané v dôsledku opatrení a zníženia mobility obyvateľov kvôli koronavírusu. Vo vnútri sa nachádzalo dokonca viac ako 100 hostí, ktorí mali popíjať alkohol a baviť sa úplne, ako pred marcom 2020, kým pandémia definitívne vypukla.

V centru Prahy v Anenské ulici jsme zasahovali u nelegální party v klubu. Ve sklepních prostorech se bavilo 119 lidí, z čehož více než sto bylo cizinců. Osm osob, u kterých se domníváme, že se jednalo o organizátory, skončilo na policejní služebně. https://t.co/V88l1AUOHG pic.twitter.com/YHtoaStWpu — Policie ČR (@PolicieCZ) November 28, 2020

Tajná skupina a vstupné

Večierok sa konal na Anenskej ulici v Starom meste Prahy. Ten sa začal o 22:00. Návštevníci sa o jeho konaní mohli dozvedieť len tajným spôsobom, a síce cez tajnú skupinu a súkromný profil na sociálnej sieti. V tejto dostali aj heslo, ktorým sa bolo nutné preukázať pri vchode. Komunikovalo sa výhradne po anglicky.

Aj v okolí klubu sa mali pohybovať cudzinci. Aby neupútali žiadnu pozornosť, pred vchodom sa mohli zhromažďovať nanajvýš po štyroch. Pri dverách potom vyhadzovači kontrolovali heslá a púšťali do podniku ľudí. Vstupné sa pohybovalo od 100 až 300 českých korún, čo je asi od 4 po 11,5 eur.

"Popíjali sme a bavili sa. Kto mal rúško, tak ho mal stiahnuté pod bradou. Predsa na tajnej párty nebudete nosiť rúško," priznala jedna návštevníčka klubu. Podľa jej svedectva prišlo dovnútra okolo 200 až 300 hostí, pričom išlo o prevažne zahraničných hostí. Niektorí mali marihuanu, no tvrdé drogy si vraj nevšimla.

Predčasný koniec

Zatiaľ čo organizátori akcie sa spoľahli na to, že potrvá do štvrtej rána, koniec prišiel už podstatne skôr a rozhodne nie taký, aký by si priali. Do klubu totiž prišla polícia, ktorá dokonca použila baranidlo, aby sa cez bránu dostala. Urobili tak po tom, ako im prevádzkovatelia odmietli otvoriť. "Je to o zodpovednosti ľudí, ktorí teraz nejakým spôsobom porušujú nariadenia. Je to nezodpovedné a ohrozujú sami seba. Ohrozujú aj všetkých ostatných ľudí, ktorí nariadenia dodržujú. Je nám síce ľúto, že ohrozujeme činnosť, no nemôžeme ohroziť životy ľudí, ktorých počet je stále vysoký," povedal na margo týchto činností český premiér Andrej Babiš (ANO).

Zdroj: TASR/AP/Olivier Hoslet

Kontrolou prešiel vraj každý hosť, pričom im hrozia niekoľkotisícové pokuty. Organizátorom hrozia sankcie v niekoľkých miliónoch. Desiatka ľudí bola policajnými zložkami zadržaná a boli odvedení na oddelenie. "keď sa policajti dostali do suterénu, tak zistili, že sa tam nachádza 119 ľudí, ktorí sa tam zúčastnili akejsi nelegálnej párty. Všetky tieto osoby policajti stotožnili a zistili, že ide o 102 cudzincov a 17 Čechov. Medzi nimi bolo 8 osôb, o ktorých sa domnievame, že išlo o organizátorov akcie a tí skončili na policajnom oddelení, aby situáciu vysvetlili. Okolnosťami prípadu sa zaoberáme a je predpoklad, že vec bude riešená oznámením správneho orgánu," uviedol hovorca polície Jan Daněk.

Pri zásahu dokonca zasahovala aj sanitka, ktorá odviedla jedno dievča, ktorej prišlo po požití viacerých alkoholických nápojov nevoľno.