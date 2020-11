Katastrofa na Bečve: Politici ponúkajú veľkú odmenu za informácie

Ani po dvoch mesiacoch od havárie nebol vinník nájdený. Odmena je určená pre niektorého z whistleblowerov, ktorí sú konkrétne oboznámení s pôvodom havárie na Bečve, prípadne pracujú pri zdroji znečistenia. "Je veľmi pravdepodobné, že možní whistlebloweri sa boja prehovoriť," povedal Gazdík. Obaja politici sa pre tento krok rozhodli po utorkovom opätovnom úniku chemikálií do Bečvy, keď sa stretli priamo pri jednom z výpustov, z ktorého vychádzala do rieky biela pena.

"Chcela by som vyzvať prípadného svedka, ktorý má informácie o pôvodcovi tohto nešťastia, aby sa nebál kontaktovať policajný orgán, prípadne aby kontaktoval nás osobne alebo prostredníctvom e-mailu. Verím, že by mu mohol byť pridelený aj štatút utajeného svedka, ak by boli splnené príslušné podmienky," uviedla Ančincová.

"Cítim ako svoju občiansku povinnosť urobiť tento krok, ktorý azda povedie k dolapeniu vinníka. Bohužiaľ, možný trest pre páchateľa považujem za výsmech vzhľadom na to, akú spúšť neznáma látka zanechala na niekoľkých desiatkach kilometrov vodného toku. Apelujem na to, aby sa v tomto prípade dôrazne uplatnila legislatíva upravujúca nakladanie s chemikáliami," vysvetľuje Ančincová. Vyšetrovanie jednej z najväčších ekologických katastrof v Česku podľa oboch politikov už trvá dlho.

"Zároveň je okolo kauzy celý rad pochybností a nejasných otázok, na ktoré minister životného prostredia odmieta dať odpoveď. Potom to vzbudzuje oprávnené pocity, že sa všetko snaží ututlať. Nepáči sa mi, že problémy ľudí aj krajiny na Zlínsku sú úradníkom v Prahe stále ľahostajné - preto musíme my politici z regiónu začať konať a pomôcť nájsť vinníka, ktorý je za katastrofu na Bečve zodpovedný," poznamenal Gazdík.

Niektorí rybári medzi sebou šíria informáciu o manuálnej chybe jedného z pracovníkov chemickej továrne DEZA, ktorý mal omylom otočiť iným ventilom a zviesť tak odpad do kanalizácie. Firma od začiatku odmieta, že by mohla byť vinníkom otravy rýb.