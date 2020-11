Objavujú sa prvé mená: Za nového šéfa diplomacie vymenuje Biden zrejme Antonyho Blinkena

Bývalý diplomat Blinken (58) bol v rokoch 2009-2013 poradcom Bidena v čase, keď zastával post viceprezidenta USA. V rokoch 2013-2015, počas vlády bývalého prezidenta Baracka Obamu, pôsobil ako zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov. V rokoch 2015-2017 zastával funkciu námestníka ministra zahraničných vecí, ktorým bol v tom čase John Kerry. S nástupom prezidenta Trumpa odišiel zo štátnej služby. Svoju politickú kariéru vo Washingtone odštartoval už za čias demokratického prezidenta USA Billa Clintona.

Správu, že Biden vymenuje za šéfa americkej diplomacie - jeden z najdôležitejších postov vo svojej budúcej administratíve - práve Antonyho Blinkena, priniesli nezávisle na sebe aj agentúra Bloomberg a denníky The New York Times a Washington Post. Ak bude Blinken skutočne nominovaný a vymenovaný do funkcie šéfa americkej diplomacie, mohol by sa podľa AP stať jednou z kľúčových osobností pri novom definovaní zahraničnopolitických vzťahov USA po štyroch rokoch vlády prezidenta Donalda Trumpa, ktorý spochybnil tradičné spojenecké zväzky Washingtonu.

Ako ďalší kandidáti v užšom výbere na post šéfa rezortu zahraničia sa spomínali bývalá prezidentská poradkyňa pre národnú bezpečnosť Susan Riceová či senátor štátu Delaware Chris Coons. Biden oznámi mená prvých členov svojho budúceho vládneho kabinetu v utorok. Nominácie budúcich ministrov bude musieť schváliť Senát amerického Kongresu, kde si pravdepodobne aj v ďalšom období udržia väčšinu republikáni. O obsadení posledných dvoch senátorských kresiel sa rozhodne až v januári v štáte Georgia.