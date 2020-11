Dobré správy z novej štúdie: Ak ste sa infikovali KORONAVÍRUSOM, tak skoro ho znova nedostanete

LONDÝN - Ľudia, ktorí sa nakazili novým koronavírusom, by tento vírus nemali opätovne dostať najmenej po obdobie šiestich mesiacov. Vyplýva to z výskumu vedcov Oxfordskej univerzity, informovala v piatok agentúra AFP.

Profesor David Eyre, ktorý je jedným z autorov štúdie, nazval zistenia "skutočne dobrými správami". "Môžeme si byť istí, že aspoň v krátkodobom horizonte väčšina ľudí, ktorí COVID-19 dostanú, ho nedostane znova," dodal. Vedci zdôraznili, že zatiaľ nezozbierali dostatočné množstvo údajov, aby mohli tvrdiť, či sa ľudia môžu opätovne nakaziť po uplynutí šiestich mesiacov od prvotnej infekcie. Cieľom pokračujúcej štúdie je zistiť, ako dlho trvá vytvorená imunita pred prípadnou ďalšou nákazou týmto vírusom.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) štúdiu uvítala s tým, že jej závery pomôžu lepšie pochopiť, ako funguje ochrana proti koronavírusu. "Skutočne odporúčame výskumníkom robiť takéto štúdie," povedal novinárom v Ženeve riaditeľ programu núdzových operácií WHO Michael Ryan. Poznamenal, že zistenia priniesli "najlepšie dáta". To, ako reagujú protilátky v tele, "dáva nádej na dlhšie obdobie ochrany" pre ľudí čakajúcich na vakcínu, dodal.

Oxfordskí vedci pri štúdii zameranej na zistenie opätovnej nákazy koronavírusom analyzovali dáta 12.180 testovaných zdravotníkov oxfordských univerzitných nemocníc počas 30 týždňov. Štúdia ukázala, že u žiadneho z 1246 pracovníkov s protilátkami sa neobjavili symptómy ochorenia COVID-19. Pozitívne boli na koronavírus testovaní traja zdravotníci, ktorí však nemali žiadne príznaky nákazy.

WHO uviedla, že spolupracuje s 50 krajinami, v ktorých prebiehajú štúdie na protilátky voči koronavírusu v rôznych testovacích skupinách - či už medzi bežnou populáciou alebo zdravotníkmi. Cieľom je získať širší obraz toho, ako sa pandémia vyvíja. Americká farmaceutická firma Moderna tento týždeň oznámila, že jej experimentálna vakcína má takmer 95-percentnú účinnosť. Stalo sa tak týždeň po tom, ako podobné výsledky ohlásili americký farmaceutický koncern Pfizer a jej nemecký partner vo vývoji vakcíny, biotechnologická spoločnosť BioNTech.