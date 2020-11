V Číne pribúdajú starí ľudia: Krajina chystá zvýšenie dôchodkového veku

Je to 17,8 percenta obyvateľstva, ale prognózy počítajú s tým, že do roku 2053 to bude 33 percent Číňanov. V Číne odchádzajú muži do dôchodku v 60 rokoch a ženy o päť rokov skôr, čo sa nezmenilo po 40 rokov. O zvýšenie dôchodkového veku sa hovorilo už v roku 2013 a aj vtedy to vyvolalo značný nesúhlas. Agentúra Nová Čína teraz napísala, že vláda chce postupovať pri zvyšovaní dôchodkového veku veľmi pozvoľna a proces má byť rozčlenený na etapy do roku 2035. K akej vekovej hranici sa chce vláda dostať, ale známe nie je.

"Odklad odchodu do dôchodku, čo nie je odôvodniteľné ani nevyhnutné, vychádza z ideologickej úvahy, že ekonomického rozvoja možno dosiahnuť len obetovaním ľudí a záujmov ľudí," napísal jeden používateľ sociálnych sietí. Odborníci podľa agentúry Reuters o Číne hovoria ako o "demografickej načasované bombe", pretože obyvateľstvo starne a pracovná sila sa tenší. Za jeden z dôvodov sa považuje politika jedného dieťaťa, ktorú Čína uplatňovala štyri desaťročia, než ju v roku 2016 zrušila.

"Odklad odchodu do dôchodku je neodvratný. Keď vyjdete do cudziny, zistíte, že ľudia starší ako 60 rokov stále pracujú a že je to tam normálne," napísal dnes štátny denník Securities Times. Veľkému tlaku čelí čínsky dôchodkový systém. Podľa oficiálnej štúdie by mohol byť v roku 2035 insolventný.

Reuters pripomína, že Čína má v porovnaní s inými ázijskými štátmi dôchodkový vek veľmi nízky - v Japonsku je to teraz 65 rokov a vlani vláda zvažovala jeho predĺženie na 70, či dokonca 75 rokov. V Južnej Kórei by do roku 2030 mohla byť štvrtina obyvateľstva starších ako 65 rokov. Do dôchodku tam muži chodia v 68 a ženy v 67 rokoch.