Navaľnyj žaluje Peskova za tvrdenie, že dostáva školenie od inštruktorov CIA

Peskov to uviedol v reakcii na rozhovor, ktorý Navaľnyj poskytol nemeckému spravodajskému magazínu Der Spiegel. Okrem iného v ňom povedal, že za pokusom o jeho otrávenie je ruský prezident Vladimir Putin. Peskov toto obvinenie vzápätí označil za "ničím nepodložené a neprijateľné". Navaľnyj teraz žiada, aby súd vyhlásil Peskovovo tvrdenie, že s ním pracujú špecialisti CIA, za nepravdivé, hanobiace jeho česť a dôstojnosť a poškodzujúce jeho profesionálnu reputáciu.

Navaľnyj sa stále nachádza v Nemecku, kde sa zotavuje z pokusu o otravu, pri ktorej bola podľa nezávislých expertíz použitá nervovoparalytické bojová látka triedy novičok. Navaľnému prišlo nevoľno a upadol do kómy, keď 20. augusta lietadlom cestoval z Tomska do Moskvy. Piloti urgentne pristáli v sibírskom meste Omsk, kde Navaľného hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti toxikologického oddelenia. O dva dni - 22. augusta - povolili lekári Navaľného prevoz špeciálnym lietadlom do Nemecka, kde sa liečil v berlínskej klinike Charité. Z nemocnice ho prepustili 23. septembra.