KORONAVÍRUS Česká vláda schválila návrh na predĺženie núdzového stavu do 20. decembra

PRAHA - Česká vláda schválila v pondelok žiadosť ministra zdravotníctva Jana Blatného o predĺženie núdzového stavu vyhláseného v dôsledku pandémie koronavírusu do 20. decembra. Český premiér Andrej Babiš to uviedol pre spravodajský server iDNES.cz.

Návrh však ešte musí schváliť Poslanecká snemovňa, ktorá sa ním bude zaoberať vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí. V ČR teraz platí núdzový stav do 20. novembra. Vláda ho vyhlásila začiatkom októbra a pôvodne mal trvať do 3. novembra. Niekoľko dní predtým však poslanci schválili jeho predĺženie o dva a pol týždňa, napriek tomu, že vláda žiadala predĺženie o ďalších 30 dní, pripomína spravodajská televízia ČT24. Núdzový stav môže vláda vyhlásiť maximálne na 30 dní, na každé ďalšie predĺženie však už potrebuje súhlas Poslaneckej snemovne, teda dolnej komory parlamentu.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Podľa ministrov je nutné núdzový stav predĺžiť, aby mohli naďalej platiť bezpečnostné nariadenia, akými sú nočný zákaz vychádzania alebo zatvorenie väčšiny obchodov. Minister zdravotníctva Jan Blatný tiež považuje predĺženie núdzového stavu za potrebné pre dodržiavanie nariadení nového Protiepidemického systému (PES) na sledovanie vývoja epidémie, ktorý predstavil minulý piatok. Bez núdzového stavu by podľa neho neboli tieto nariadenie záväznými pravidlami, ale stali by sa len odporúčaniami. Súčasťou systému PES je rizikový index od 0 do 100, ktorý predstavuje mieru epidemiologického rizika. Každý český kraj bude mať pripísanú vlastnú hodnotu tohto indexu. Ministerstvo zdravotníctva začalo od pondelka zverejňovať rizikový index, na základe ktorého sa môžu začať uvoľňovať bezpečnostné opatrenia rozdelené do piatich oblastí.

Momentálne v Česku celoplošne platia opatrenia najprísnejšieho piateho stupňa vývoja pandémie. Ministri na pondelňajšom rokovaní vlády tiež schválili obmedzenie počtu zákazníkov v obchodoch od 18. novembra. V prevádzkach sa po novom bude môcť nachádzať len jeden zákazník na 15 metrov štvorcových, informuje ČT24. Česká republika od začiatku pandémie zaznamenala 460.116 prípadov nákazy a 6208 úmrtí. Za nedeľu tam zaznamenali 1887 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 65 súvisiacich úmrtí. Do nedele 18.00 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 7200 pacientov, pričom na jednotkách intenzívnej starostlivosti ich bolo 1099.