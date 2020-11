KORONAVÍRUS Matovič sa opäť ukázal: Víta Sulíkovu komisiu, pivá v šenku o opatreniach vraj nerozhodnú

NAŽIVO Premiér Matovič na Úrade vlády SR:

Matovič hovorí o tom, že Sulík bol naozaj poverený nákupom 16 miliónov testov s tým, že na nákup boli vyčlenené 4 termíny, od novembra až po január. Premiér naďalej dáva otváranie podnikov oproti zdravotníckym opatreniam na vedľajšiu koľaj. Podľa neho to nie je teraz prioritou. "Ak si niekto myslí, že tu budú o opatreniach rozhodovať nejaké pivá v šenku, tak sa mýli," povedal po rokovaní vlády Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Chystá sa veľký nákup so špeciálnou komisiou

Vláda nakúpi 16 miliónov antigénových testov. Potvrdil to vicepremiér Richard Sulík. Nákup by mal riadiť rezort hospodárstva, ktorému velí sám Sulík. Ten však chce pri nákupe zriadiť špeciálnu komisiu, kde by mali zástupcov mimovládky (Transparency International Slovensko, nadácia Zastavme korupciu) či aj samotná opozícia. "Môže tam prísť aj sám pán Robert Fico, ktorý predchádzajúci nákup kritizoval alebo Peter Pellegrini, alebo už koho tam pošlú...," povedal Sulík pred vládou. Sám tvrdí, že je to niečo, čo predchádzajúce vlády nerobili.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

"V záujme materiálnej pripravenosti na možné ďalšie testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 je potrebné zabezpečiť dostatočné množstvo antigénových testov," uvádza sa v predkladacej správe. Sulíka premiér dlhodobo kritizuje pre jeho názory v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

VIDEO Marek Krajčí na vláde:

Ďalšie kolo, ďalší vojaci

Na ďalšie kolo testovania antigénovými testami bude možné vyčleniť do 8000 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Na svojom štvrtkovom rokovaní to odsúhlasila vláda.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Armáda pomáhala aj pri predchádzajúcich kolách testovania, jej ďalšie využitie musel opätovne schváliť vládny kabinet. V materiáli, ktorý spoločne predložili ministerstvá obrany, vnútra a zdravotníctva, sa pripomína, že v zmysle zákona o ozbrojených silách je ich povinnosťou podieľať sa aj na plnení úloh v čase núdzového stavu, pri ktorom sú ohrozené životy a zdravie osôb.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Štvrté kolo testovania v rámci operácie Spoločná zodpovednosť bude mať regionálny charakter. Uskutoční sa 21. až 22. novembra v 458 mestách a obciach, ktoré v rámci posledného realizovaného testovania dosiahli podiel pozitívnych testov viac ako jedno percento.

Naď chce, aby sa testovania zúčastnili ľudia v miestach, kde reálne žijú

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) vyzval ľudí, aby sa na víkendovom pretestovaní v 458 obciach zúčastnili len tí, ktorí v nich reálne žijú. Uviedol to vo štvrtok po rokovaní vlády. "Nechceme nikomu zakázať dať sa pretestovať, ale zo štatistických dôvodov by sme radi mali prehľad o tom, ktoré obce majú akú mieru zamorenia vírusom," vysvetlil Naď. Poukázal na to, že v niektorých obciach, ktoré majú len niekoľko sto obyvateľov, sa prišlo otestovať aj okolo 1600 ľudí.

Šéf rezortu obrany potvrdil, že nebudú vydávané certifikáty, ktoré by v ďalšom období zvýhodňovali ľudí, ktorí sa zúčastnili na testovaní. "Keď sa prídu ľudia pretestovať, je to ich slobodná vôľa. Zároveň ich prosíme, aby tak urobili," uviedol Naď s tým, že ide o to, aby sa znížila miera zamorenia novým koronavírusom v obciach, v ktorých sa nachádzalo veľké množstvo pozitívnych ľudí.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Naď potvrdil, že niektoré obce dostali politický príkaz od opozičných politických strán, aby "neprichádzali pozitívne k tejto téme". Ide podľa neho o málo obcí a riešia to s nimi. Zároveň verí, že odberné miesta sa otvoria všade tam, kde majú byť.

Vláda určila financie na záchranné práce

Na záchranné práce počas dvoch mimoriadnych situácií – nebezpečné látky a ohrozenie verejného zdravia druhého stupňa – v územnej pôsobnosti 70 okresných úradov vláda na svojom štvrtkovom rokovaní vyčlenila 7.877.302,50 eura.

Vláda bude sanovať aj úhradu výdavkov, ktoré vznikli počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia druhého stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 pre 70 okresných úradov. Z predloženého materiálu vyplýva, že mestá a obce mohli požiadať okresné úrady o refundáciu nákladov do 4. septembra.

"Z celkového počtu 2930 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len 48,05 percenta (13 mestských častí Bratislavy, 20 mestských častí Košíc, 130 miest a 1245 obcí) v súhrnnej výške 9.994.844,73 eura," vyplýva z materiálu z dielne rezortu vnútra. Najväčší podiel obcí so žiadosťami z celkového počtu obcí v okrese mali Čadca (95,65 percenta), Šaľa (92,31 percenta), Košice (91,30 percenta).

Najviac žiadostí spracovávali okresné úrady v Leviciach (50 obcí), Bardejove (48 obcí) a Nových Zámkoch (47 obcí). Žiadne mesto alebo obec z okresov Martin a Medzilaborce nepožiadalo o refundáciu nákladov. Na tento zámer vláda vyčlenila dokopy viac ako 7.858.210 eur. Pre obec Predajná v okrese Brezno vláda z celkovej sumy pridelila vyše 19.092 eur. Dôvodom je situácia z 11. marca, keď v obci hrozilo pretečenie kontaminovanej zrážkovej vody na skládke gudrónov.

Čo s hodinami pre dôchodcov?

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že na poslednom ústrednom krízovom štábe on sám otvoril otázku, či je ešte potrebné ponechať vyhradené hodiny pre dôchodcov, keď majú umožnený vstup do niektorých typov obchodov iba oni. Uviedol to po štvrtkovom rokovaní vlády. Ako dodal, odhaduje, že sa k tejto otázke opäť vrátia zhruba o dva týždne a situáciu nanovo vyhodnotia. Nateraz sa však nič nemení.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Keďže sú to predstavitelia jednej z najrizikovejších skupín, tak to chceme ešte nejakú dobu nechať vyčlenené pre nich," vysvetlil minister. Ako doplnil, dáta z eKasy ukázali, že obraty obchodov počas vyčlenených seniorských hodín sú síce nižšie ako v časoch, keď vyhradené hodiny zavedené neboli, "ale objem toho, čo ľudia nakupujú, je taký veľký, že je zjavné, že podstatná časť dôchodcov to využíva".

"Viem, že dôchodcovia by preferovali, aby to bolo trochu skôr. Ale my sme práve chceli zabezpečiť čas od 9. do 11. hodiny preto, lebo vtedy sú ľudia a deti už v škole alebo v práci a tým pádom sú prostriedky mestskej hromadnej dopravy (MHD) voľnejšie, a preto je riziko prenosu ochorenia COVID-19 oveľa menšie," vysvetlil minister. Vyhradený čas pre seniorov nad 65 rokov od 9. do 11. hodiny počas dní v týždni (mimo víkendov) platí v obchodov s potravinami a drogériou od 15. októbra.