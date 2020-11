Smrteľná manželská dráma na Floride: Po hádke o dcéru! Baletka zastrelila svojho muža

MIAMI - Ako sa to mohlo dostať tak ďaleko? Balerína prekvapivo zastrelila svojho manžela v Central Parku na Floride. Predtým bývalý pár viedol ostrý boj o svoju dcéru. Žena bola teraz obvinená z vraždy.

Divoký spor o ich dcéru v Central Parku na Floride sa skončil 27. septembra smrťou. Ashley Benefieldová (28) - zakladateľka dnes už neexistujúceho amerického národného baletu - údajne zastrelila svojho manžela Douga Benefielda (54). Vďaka tomu je odvtedy obvinená z vraždy, píše People.com.

K incidentu došlo okolo 19. hodiny, informovala miestna polícia. Doug Benefield predtým odišiel do domu Ashley Benefieldovej. Tam baletka niekoľkokrát vystrelila na svojho manžela, od ktorého bývala oddelene. Zasiahlo ho do ľavej nohy a hrudníka. Podľa obžaloby bol postrelený aj na jeho pravej ruke. Po útoku utiekla k susedovi a požiadala ho o pomoc.

Manželka obvinená z vraždy

Sanitka odviezla ťažko zraneného Douga Benefielda do miestnej nemocnice. Lekári bojovali o jeho život - ale márne. Krátko nato zomrel na následky strelných zranení. Ashley Benefieldová bola 4. novembra zatknutá a obvinená z vraždy druhého stupňa. Momentálne je vo väzbe.

Ashley Benefieldová na polícii tvrdila, že bojovala proti svojmu manželovi. Ale úrad šerifa v okrese Manatee nevidí žiadne dôkazy o vražde sebaobrany. "Z dôvodu vstupných zranení Douglasa sa nejaví, že čelil Ashley, keď ho zastrelila. Nezdá sa ani to, že by Douglas bol v akomkoľvek obrannom postoji. Zistilo sa, že Douglas nemal pri sebe žiadne zbrane ani vo svojej blízkosti,“ znie vo vyhlásení. Samotná Ashley navyše nemala žiadne zranenia, ktoré by naznačovali predchádzajúci boj.

Čo bolo jej motívom?

Čo motivovalo ženu k vražednému činu? Možno nevidela iné východisko, ako ho zastreliť. Pretože sa tanečnica snažila udržať ich dcéru ďalej od Douga. Pred niekoľkými mesiacmi ho opakovane udala na polícii a dokonca chcela dosiahnuť predbežné opatrenie voči svojmu manželovi. Sudca zamietol jej sťažnosť a umožnil Dougovi vidieť svoje dieťa.