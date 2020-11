KORONAVÍRUS Ukrajina odmieta najprísnejší scenár: Zelenskyj navrhuje víkendové lockdowny

Minister podľa agentúry Ukrinform dodal, že za posledných 24 hodín bolo na Ukrajine vykonaných 68.962 testov na koronavírus nového typu. Medzi novozistenými nakazenými je aj 410 detí a 445 zdravotníckych pracovníkov. Najvyšší počet potvrdených prípadov bol zaznamenaný v Kyjeve (+747), Žytomyrskej oblasti (+646), Kyjevskej oblasti (+628), Odeskej oblasti (+608) a Zaporižskej oblasti (+588).

Podľa ministra bolo na Ukrajine 9. novembra zaznamenaných aj 191 ďalších úmrtí súvisiacich s epidémiou vyvolanou novým koronavírusom. Do nemocníc bolo prijatých ďalších 1252 chorých. Lekári však súčasne hlásia aj 5514 prípadov zotavenia sa z nákazy. Za celé obdobie pandémie sa na Ukrajine z nákazy vyliečilo 214.657 pacientov, ale 8756 ľudí zomrelo.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Koronavírusom SARS-CoV-2 sa nakazil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa pre to utiahol do karantény a pracuje z domu. V pondelok takto absolvoval zasadnutie vlády, na ktorom sa hovorilo o opatreniach v boji proti koronavírusu SARS-CoV-2 a príprave zdravotníckych zariadení na prijatie ďalších pacientov.

Zelenskyj na tomto rokovaní uviedol, že krátkodobé obmedzenie pohybu a aktivít ľudí počas víkendov by Ukrajine mohlo pomôcť vyhnúť sa "tvrdému" lockdownu a umožnilo by pripraviť potrebný počet nemocničných lôžok. Tento návrh aj minister zdravotníctva. Zvýšenie počtu lôžok v nemocniciach, nosenie rúšok a dočasné víkendové lockdowny by podľa neho mohli mať na epidemiologickú situáciu pozitívny vplyv. "Náš scenár na riešenie situácie v zimnom období nebude ani zďaleka najprísnejší," uviedol Zelenskyj.

Zdroj: SITA/AP/Sergey Dolzhenko

Podľa prezidentskej kancelárie je cieľom vytvoriť v nemocniciach v priebehu niekoľkých týždňov ďalších 100.000 lôžok. Vláda pokračuje aj vo zvyšovaní testovacích kapacít a dodatočne kupuje testy na protilátky - už ich kúpila tri milióny za miliardu hrivien (30 miliónov eur), dodala agentúra Unkrinform. Minister zdravotníctva Maksym Stepanov zároveň informoval o nákupe ďalších kyslíkových koncentrátorov určených na výrobu vysoko koncentrovaného (90-95-percentného) kyslíka. Licencie na výrobu takéhoto kyslíka dostalo ďalších 16 firiem, dodal Stepanov.

Tajomník Rady pre národnú bezpečnosť a obranu Oleksij Danilov na rokovaní informoval, že počet obyvateľov Ukrajiny, ktorí nosia rúško, "citeľne rastie, pretože majú väčšiu zodpovednosť za dodržiavanie protiepidemických opatrení".