V anglickom Liverpoole sa začalo celoplošné testovanie obyvateľstva na KORONAVÍRUS

V polmiliónovom meste je pripravených približne 2000 príslušníkov armády, aby pomohli s testovaním obyvateľstva členom anglickej Národnej zdravotníckej služby (NHS). Ľudia sa budú môcť dať otestovať buď výterom z nosa, alebo pomocou nových rýchlotestov, ktorých výsledky by mali byť známe do 20 minút, a to bez využitia laboratória. Testovacie miesta budú na rôznych lokalitách v meste vrátane domovov sociálnych služieb, škôl, univerzít a pracovísk. Ľudia sa môžu objednať aj on-line.

Tento druh hromadného testovania má podľa britského premiéra Borisa Johnsona "potenciál stať sa novou, silnou zbraňou v boji proti COVID-19". Vláda podľa neho v prípade úspechu plánuje dodať milióny testov aj do ďalších miest v krajine. Počet nakazených pripadajúci na 100.000 obyvateľov je v Liverpoole jeden z najvyšších v Británii, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke britská vláda. Mesto spolu s okolím bolo ako prvé zaradené do tretieho stupňa lockdownu, v ktorom platia najprísnejšie opatrenia. Trojstupňový systém zaviedla britská vláda v septembri.