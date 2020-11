Juhomoravskí colníci zastavili kamión na D2: Pri kontrole röntgenom našli v návese migrantov

"Colníci objavili v nákladnom vozidle pri kontrole nákladu röntgenom ľudí," povedal pre AFP hovorca brnianskej polície Bohumil Malášek. Migranti - 47 mužov a jedna žena - sa podľa vlastných slov pokúšali dostať do Nemecka a Holandska, pokračoval Malášek a dodal, že nevykazovali príznaky zdravotných problémov. Migranti budú po identifikácii môcť požiadať o azyl v Česku, alebo ich môže polícia vrátiť do krajiny, z ktorej do ČR prišli.

Pokusy prepravovať migrantov v nákladnom priestore sú pomerne časté a neraz majú smrteľné následky. V roku 2015 našli v Rakúsku v chladiarenskom vozidle 71 mŕtvych migrantov, ktorí sa počas cesty z Maďarska zadusili. Podobný prípad sa stal vlani v Británii, kde v nákladnom priestore kamióna našli 39 tiel občanov Vietnamu.