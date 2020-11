V Taliansku prenasledovali bankových lupičov: Unikli cez kanalizačný systém

Cieľom ozbrojených zlodejov bola pobočka francúzskej obchodnej banky Crédit Agricole na námestí Piazza Ascoli, západne od centra mesta. Ich plán bol banku vykradnúť okolo 08.30 h, teda v čase, keď sa otvára. "Do banky sa dostali cez kanalizačný systém, prikázali nám otvoriť trezor a ukradli obsah bezpečnostných schránok. Nevieme, koľko bezpečnostných schránok vykradli," uviedol riaditeľ pobočky. Zlodeji údajne banku opustili rovnakým spôsobom, ako sa do nej dostali - cez kanály.

Podľa riaditeľových slov sa pri incidente nikto nezranil. V banke sa v čase lúpeže nachádzal len on a ďalší dvaja zamestnanci, pričom jednému z nich sa podarilo z budovy utiecť, keď začul, ako riaditeľ kričí, že sa v banke nachádzajú lupiči. Podľa vyjadrení polície sa na lúpeži údajne zúčastnilo najmenej šesť osôb a do banky vnikli cez dieru vo vedľajšej budove. Na mieste činu zasahovala polícia, ktorá nariadila uzavrieť okolie banky v nádeji, že bude so zlodejmi vyjednávať. Lupičom sa však podarilo uniknúť.